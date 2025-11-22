Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hatay'da yangında ölenlerden birinin Emniyet Müdürü olduğu ortaya çıktı

        Hatay'da yangında ölenlerden birinin Emniyet Müdürü olduğu ortaya çıktı

        Hatay'ın Belen ilçesinde 6 katlı apartmanın altındaki oto galeride gece çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilenerek tahliye edildi. Zemin katta bulunan iki kişiden birinin, halen Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Volkan Cansever olduğu tespit edildi; diğer kurbanın kimliği otopsiyle belirlenecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 17:52 Güncelleme: 22.11.2025 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'ın Belen ilçesinde 6 katlı apartmanın altındaki oto galerideki çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerden birinin Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Volkan Cansever olduğu ortaya çıktı. Ölen diğer kişinin de kadın olduğu ve kimliğinin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.

        ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

        Belen ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki 6 katlı apartmanın altındaki oto galeride, dün gece yangın çıktı. Oto galeriden alevlerin yükselmesi sonucu binayı saran dumanları fark eden apartmandakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer taraftan da evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için merdivenli araçla çalıştı. Evlerinde dumandan etkilenen 14 kişi, itfaiyecilerin yardımıyla binadan tahliye edilip, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Söndürme çalışmasının ardından binada kontrol yapan ekipler, zemin katta 2 ceset buldu. Yanan cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemede ölenlerden birinin Belen eski Emniyet Müdürü Volkan Cansever olduğu belirlendi. Cansever'in halen Hatay Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli olduğu, yangında ölen diğer kişinin de kadın olduğu, kimliğinin ise otopsi sonucuna göre belirleneceği bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Volkan Cansev
        #Hatay yangın
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede