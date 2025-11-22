Uyuşturucu soruşturmasında ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlerin de aralarında bulunduğu 19 ünlünün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri, saç ve kan örnekleri alınmıştı. 19 ünlü isimden 8’inin saçında veya kanında uyuşturucu madde, 4’ünün ise antidepresan ilaç maddesi tespit edildi. Bu isimlere yönelik soruşturma devam ediyor. Habertürk’ten Ceylan Sever, o ünlülerin savcılık ifadelerine ulaştı.

KUBİLAY AKA: BANGKOK’TA RAHATSIZLANDIM, KLİNİKTE İLAÇ VERDİLER

Oyuncu Kubilay Aka, savcı huzurunda Tayland’ın başkenti Bangkok tatilinde rahatsızlandığını ve şiddetli baş ağrısı çektiğini söyleyerek, burada tedavi için gittiği bir klinikte kendisine ilaç verildiğini anlattı. Kanında çıkıp saçında çıkmayan bu maddenin bundan kaynaklanabileceğini, uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.

DERİN VE DEREN TALU: ANTİDEPRESAN KULLANIYORUZ, UYUŞTURUCU KULLANMIYORUZ

İfade verenler arasında Defne Samyeli’nin kızları Derin Talu ile Deren Talu da vardı. Antidepresan ilaçları kullandıklarını söyleyen Talu kardeşler, uyuşturucu kullanmadıklarını belirterek rapordaki sonuçları reddetti.

METİN AKDÜLGER: YURT DIŞI SEYAHATİNDE KULLANDIM

Oyuncu Metin Akdülger, kanında çıkan uyuşturucu madde için yurt dışı seyahatinde kullandığını söyledi.