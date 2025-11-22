Başkent karmaşası: Dünyada iki ve üç başkentle yönetilen ülkeler
Bazı ülkelerde yönetim tek bir şehirde toplanmaz; siyasi, yargısal ve kültürel güç farklı kentlere dağıtılır. İşte dünyada birden fazla başkenti bulunan ülkelerin şaşırtıcı düzenleri!
Dünyada başkent kavramı sanılandan çok daha esnek. Bolivya’dan Malezya’ya kadar birçok ülke, yönetimsel yükü farklı kentlere dağıtarak kendine özgü bir sistem oluşturmuş durumda.
BİRDEN FAZLA BAŞKENTE SAHİP ÜLKELER
Bir ülkede birden fazla başkent bulunması ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Ancak tarihin akışı, kültürel çeşitlilik ve yönetimsel ihtiyaçlar bu durumu bazı ülkelerde oldukça doğal kılmaktadır. İşte dünyada birden fazla başkentle yönetilen ülkeler ve onların ilginç başkent düzenleri:
GÜNEY AFRİKA
Dünyada üç başkenti bulunan tek ülke Güney Afrika’dır.
Pretoria, devlet başkanlığı, bakanlıklar ve büyükelçiliklere ev sahipliği yapan idari başkenttir.
Cape Town, parlamentonun bulunduğu yasama başkentidir.
Bloemfontein ise Yüksek Temyiz Mahkemesi’nin yer aldığı yargı başkentidir.
Bu üçlü yapı, ülkenin çok katmanlı tarihsel geçmişinin bir yansımasıdır.
BOLİVYA
Bolivya, başkent konusuna oldukça özgün bir yaklaşım getirir.
La Paz, hükümetin bulunduğu fiilî başkent ve siyasi merkezdir.
Sucre ise anayasal olarak belirlenmiş resmî başkent ve ülkenin yargısal merkezidir.
Bu iki şehir arasındaki görev dağılımı, Bolivya’nın tarihsel ve kültürel çeşitliliğini gözler önüne serer.
ŞİLİ
Şili'de başkent tartışması diğer ülkelere göre daha sade görünür.
Santiago, ülkenin tek resmî başkenti, siyasi ve ekonomik merkezi olarak öne çıkar.
Valparaiso ise kültürel açıdan önemli bir şehir olup bazı devlet kurumlarına da ev sahipliği yapar.
Bu durum, Santiago’nun yoğun ve çok yönlü yükünü bir nebze hafifletir.
ÇEKYA
Çek Cumhuriyeti denildiğinde akla ilk gelen şehir Prag olsa da, ülkenin yönetim düzeni iki büyük şehre dağılmıştır.
Prag, siyasi ve kültürel merkezdir.
Brno ise mahkemeleriyle birlikte ülkenin yargı başkenti konumundadır.
Bu ikili yapı, Çekya'nın yönetimsel çeşitliliğini daha belirgin hale getirir.
MALEZYA
Malezya’da da başkent görevi iki şehir arasında paylaşılır:
Kuala Lumpur, ülkenin ekonomik, kültürel ve nüfus bakımından en büyük şehridir.
Putrajaya ise 1999’da planlı bir şehir olarak inşa edilmiş olup yönetim başkentidir.
Hem modern hem geleneksel yapılarıyla bu iki şehir, Malezya’nın çok yönlü kimliğini temsil eder.
SRİ LANKA
Sri Lanka’nın başkent düzeni de iki şehir arasında bölünmüştür:
Sri Jayawardenepura Kotte (Kotte), parlamentonun bulunduğu resmî siyasi başkenttir.
Kolombo ise ekonomik merkez olmasının yanı sıra birçok devlet kurumunu içinde barındırır ve ülkenin de facto başkenti gibi işlev görür.
Bu ikili düzen, Sri Lanka’nın hem modern hem geleneksel yönünü ortaya koyar.
FİLDİŞİ SAHİLİ
Fildişi Sahili’nde de başkent meselesi oldukça ilginçtir.
Abidjan, ülkenin eski başkenti, en büyük ve ekonomik bakımdan en güçlü şehridir.
Yamoussoukro ise 1983’ten bu yana ülkenin resmî başkentidir ve bu statü, ülkenin eski lideri Felix Houphouet-Boigny’nin burada doğmuş olmasına dayandırılır.
HOLLANDA
Hollanda’da başkent kavramı iki farklı şehir arasında bölünmüştür:
Amsterdam, ülkenin resmî başkenti ve kültürel merkezi kabul edilir.
Lahey ise hükümetin, bakanlıkların ve uluslararası yargı kurumlarının bulunduğu idari ve yargısal merkezdir.
Bu yapı, Hollanda’nın dünya sahnesindeki diplomatik önemini güçlendirir.
KARADAĞ
Karadağ’da da başkent kavramı çift yönlüdür:
Podgorica, ülkenin yönetim başkenti ve en büyük şehridir.
Cetinje ise tarihi ve kültürel öneme sahip tarihî başkent olarak kabul edilir.
Bu iki merkez, Karadağ’ın geçmişi ile geleceği arasındaki dengeyi yansıtır.
Görsel Kaynak: shutterstock