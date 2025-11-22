Başkent karmaşası: Dünyada iki ve üç başkentle yönetilen ülkeler

Dünyada başkent kavramı sanılandan çok daha esnek. Bolivya’dan Malezya’ya kadar birçok ülke, yönetimsel yükü farklı kentlere dağıtarak kendine özgü bir sistem oluşturmuş durumda.

BİRDEN FAZLA BAŞKENTE SAHİP ÜLKELER

Bir ülkede birden fazla başkent bulunması ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Ancak tarihin akışı, kültürel çeşitlilik ve yönetimsel ihtiyaçlar bu durumu bazı ülkelerde oldukça doğal kılmaktadır. İşte dünyada birden fazla başkentle yönetilen ülkeler ve onların ilginç başkent düzenleri: