Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı - Trabzonspor Haberleri

        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı

        Süper Kupa'da yarı final maçlarının tarihleri ve oynanacağı stadyumlar belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Ocak'ta Gaziantep Stadyumu'nda, Fenerbahçe-Samsunspor mücadelesi ise 6 Ocak'ta Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Final maçı ise 10 Ocak'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 15:35 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarının oynanacağı şehirler ve tarihler, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

        İşte Süper Kupa'da yarı final maçlarının tarihleri ve oynanacağı stadyumlar:

        5 Ocak Pazartesi: Galatasaray-Trabzonspor (Gaziantep Stadyumu)

        6 Ocak Salı: Fenerbahçe-Samsunspor ( Yeni Adana Stadyumu)

        Süper Kupa'da final karşılaşması ise 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

        Kura çekimi öncesinde Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, kupanın Trabzon'a yakışacağını belirterek, "Gönlümden Gaziantep geçiyor. Galatasaray'la Gaziantep'te görülecek bir hesabımız var." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı kulübün ilklerin takımı olduğunu vurgulayarak, "İlk kez yapılan bu formatta kupayı müzemize götürmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

        Fenerbahçe Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, ligin ikinci yarısı öncesinde oynanacak maçların takımlar adına iyi bir hazırlık olacağını belirterek Fenerbahçe olarak kupayı kaldırmak istediklerini dile getirdi.

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen de yeni formatın Türk futboluna katkı sağlayacağını düşündüklerinin altını çizerek, "Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar temsil etmek istiyoruz. Rakibimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!