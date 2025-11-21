Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı

Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarının oynanacağı şehirler ve tarihler, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

İşte Süper Kupa'da yarı final maçlarının tarihleri ve oynanacağı stadyumlar:

5 Ocak Pazartesi: Galatasaray-Trabzonspor (Gaziantep Stadyumu)

6 Ocak Salı: Fenerbahçe-Samsunspor ( Yeni Adana Stadyumu)

Süper Kupa'da final karşılaşması ise 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Kura çekimi öncesinde Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, kupanın Trabzon'a yakışacağını belirterek, "Gönlümden Gaziantep geçiyor. Galatasaray'la Gaziantep'te görülecek bir hesabımız var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı kulübün ilklerin takımı olduğunu vurgulayarak, "İlk kez yapılan bu formatta kupayı müzemize götürmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, ligin ikinci yarısı öncesinde oynanacak maçların takımlar adına iyi bir hazırlık olacağını belirterek Fenerbahçe olarak kupayı kaldırmak istediklerini dile getirdi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen de yeni formatın Türk futboluna katkı sağlayacağını düşündüklerinin altını çizerek, "Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar temsil etmek istiyoruz. Rakibimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.