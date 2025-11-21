Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?

        İstanbul Sarayburnu'nda, dün Rus kruvaziyer Astoria Grande'ye limana yanaşma izni verilmedi. Sarayburnu'nda bekletilen kruvaziyer, limana yanaşamayınca Karadeniz'e açıldı. Bundan 2 hafta önce de Türk gemisinin Soçi'de limana yanaştırılmaması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Mütekabiliyet uygulayarak aynı şeyi yapacağız" demişti

        Giriş: 21.11.2025 - 14:07 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:29
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Sesli Dinle
        Son 4 yıldır sık sık Türkiye'deki limanlara uğrayan Palau bandıralı, 193 metre uzunluğundaki 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, dün de İstanbul'a geldi.

        Normalde saat: 10.00'da Sarayburnu'na yanaşıp yolcu indirmesi planlanıyordu ama yetkililer limana yanaşmasına izin vermedi.

        SOÇİ'YE DÖNMEK İÇİN KARADENİZ'E AÇILDI

        Bu nedenle kruvaziyer, Sarayburnu açıklarında bekleyişe geçti. 616 Rus turistin bulunduğu kruvaziyerin yanaşmasına izin verilmeyince operasyon durduruldu. Rus kruvaziyeri, bunun üzerine Soçi'ye dönmek üzere Karadeniz'e açıldı.

        TÜRK GEMİSİ 2 GÜN LİMANA ALINMAMIŞTI

        Yaklaşık 2 hafta önce de Trabzon’dan Rusya’nın Soçi kentine giden bir Türk gemisi, iki gün boyunca limana alınmamış, kalkış noktası olan Trabzon’a geri dönmek zorunda kalmıştı.

        URALOĞLU: MÜTEKABİLİYET UYGULAYACAĞIZ

        Bu gelişme üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Rusya bir savaş halinde ve orada sıkıntı oldu. Mütekabiliyet uygulayarak aynı şeyi yapacağız. Ondan şüpheniz olmasın” ifadelerini kullanmıştı.

