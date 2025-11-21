Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?

Son 4 yıldır sık sık Türkiye'deki limanlara uğrayan Palau bandıralı, 193 metre uzunluğundaki 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, dün de İstanbul'a geldi.

Normalde saat: 10.00'da Sarayburnu'na yanaşıp yolcu indirmesi planlanıyordu ama yetkililer limana yanaşmasına izin vermedi.

SOÇİ'YE DÖNMEK İÇİN KARADENİZ'E AÇILDI

Bu nedenle kruvaziyer, Sarayburnu açıklarında bekleyişe geçti. 616 Rus turistin bulunduğu kruvaziyerin yanaşmasına izin verilmeyince operasyon durduruldu. Rus kruvaziyeri, bunun üzerine Soçi'ye dönmek üzere Karadeniz'e açıldı.

TÜRK GEMİSİ 2 GÜN LİMANA ALINMAMIŞTI

Yaklaşık 2 hafta önce de Trabzon’dan Rusya’nın Soçi kentine giden bir Türk gemisi, iki gün boyunca limana alınmamış, kalkış noktası olan Trabzon’a geri dönmek zorunda kalmıştı.

URALOĞLU: MÜTEKABİLİYET UYGULAYACAĞIZ

Bu gelişme üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Rusya bir savaş halinde ve orada sıkıntı oldu. Mütekabiliyet uygulayarak aynı şeyi yapacağız. Ondan şüpheniz olmasın” ifadelerini kullanmıştı.