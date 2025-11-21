Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin Evrim Akın'ın eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez: Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var - Magazin haberleri

        Zeynep Gülmez: Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var

        Asena Keskinci, eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Keskinci'nin ardından bir diğer eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez ile makyöz Arzu Yurter de Akın hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 08:25 Güncelleme: 21.11.2025 - 08:28
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        2007 - 2010 arasına ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın yılbaşı ağacını süslediği bir videoyu görünce eski defterleri açarak çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

        Asena Keskinci, Evrim Akın'ın o dönem zorbalıklarına maruz kaldığını iddia ederek sette herkesle tartıştığını ve kendisine çok kötü davrandığını ileri sürmüştü.

        Asena Keskinci ayrıca annesi Ayşe Demirci ile babası Güray Keskinci'nin boşanmasında Evrim Akın'ın payı olduğunu dile getirerek; "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar" demişti.

        "İLAHİ ADALET"

        Yaşananların ardından Evrim Akın'ın 'Alemin Kralı' adlı dizideki eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez de dikkat çeken bir mesaj yayımlayarak; "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır; ilahi adalet, ettiğini bulma ya da neyse, ne işte" ifadelerini kullandı.

        Evrim Akın - Zeynep Gülmez
        Evrim Akın - Zeynep Gülmez

        O dönem dizide makyöz olarak çalışan Arzu Yurter de Asena Keskinci'ye destek vererek Evrim Akın'ın kendisini işinden kovdurduğunu ileri sürdü.

        "AĞZIMIZI AÇSAK YER YERİNDEN OYNAR"

        Arzu Yurter'in konuyla ilgili açıklamaları ise şöyle; "Kendinden kaç kişiyi ekmeğinden etti. Ağzımızı açsak yer yerinden oynar. Sevgili Asena Keskinci benim bir tanem. Çocukluğu elimde geçmiştir bir dönem. Halen görüşüyoruz, annesiyle de öyle; sevgili Ayşe Demirci ile... Çocuklarımın da arkadaşı kendisiyle. Ben Asena'nın bu konuda gerçekten yanındayım. Çünkü bahsi geçen o dizide, bunca kötülüğü ortaya çıkartan kişi tarafından ben dahi işimden oldum, benim gibi kaç kişi işinden oldu. Bitmek bilmeyen kötülükleri… Ya insanların ekmeğine kan doğradı ya! O çocuğa yaptıkları, orada hasta olan bir insanla nasıl eğlendiği… Kimse ağzını açıp bir şey demedi. Ben dedim, ben zaten kovuldum. Hatta bir ara onun yerine biri geldi… falan işte bir şeyler oldu. Sonra benim bir makyaj yapmam gerekiyordu, kıyametler koptu. Sonra gittiler başka bir makyöz arkadaşı getirdiler. O da benim yapacağım makyajı uygulamaya çalıştı. Elime su dökemezlerdi tabii ki, halen de öyle. Olmasına rağmen bıraktım ben bu sektörü ondan sonra."

        Arzu Yurter
        Arzu Yurter
        #Evrim Akın
        #Zeynep Gülmez
        #Asena Keskinci
