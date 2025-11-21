Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Galatasaray'ın hedefleri hiç bitmez" diyen deneyimli çalıştırıcı, transfer konusunda da konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 19:34 Güncelleme: 21.11.2025 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek onların sorularını yanıtladı.

        2

        "G.SARAY'DA HEP KAZANMAK ZORUNDASINIZ"

        Galatasaray’da sorumluluk çok büyüktür. Çünkü burada her zaman kazanmak zorundasınızdır. Bu baskıyı her takım hisseder ama Galatasaray’da daha fazladır. Milyonlarca taraftarı mutlu etmek zorundasınız. Bu sorumluluk, özellikle yabancı bir hoca için bazen aynı duyguyla yaşanamayabilir ama ben Galatasaraylı olduğum için bu duyguyu çok derinden hissediyorum.

        3

        "G.SARAYLI OlMAK BAŞLI BAŞINA BİR KÜLTÜRDÜR"

        Son 4 seneye baktığımızda, benim göreve geldiğim dönemden itibaren Galatasaray futbol anlamında çok daha yükselen bir grafik çizdi. Galatasaray’ın değerleri her zaman sabittir; siz onlara uyarsınız, onları yaşarsınız. Galatasaraylı olmak başlı başına bir kültürdür. Takım tutmak ayrı bir şeydir; Galatasaraylı olmak çok daha farklı bir şeydir.

        4

        "G.SARAY'DA HEDEFLER BİTMEZ"

        Galatasaray’ın hedefleri hiç bitmez. Avrupa’da yeniden yükselmek en önemli amaçlarımızdan biri. Yönetimimiz ekonomik anlamda olduğu kadar sportif anlamda da çok büyük bir çaba gösteriyor. Başkanımız Sayın Dursun Özbek’in gayretleriyle biz de saha içinde bu hedefleri daha yukarıya taşımaya çalışıyoruz.

        5

        "AVRUPA'DA KUPAYI HAYAL ETMELİYİZ"

        25 yıldır Türkiye’ye Avrupa kupası gelmiyor. En son UEFA Kupası’nı kazandığımız dönemden bu yana böyle bir başarı yaşanmadı. O süreçte aktif olarak sahada olan biri olarak söylüyorum; Avrupa’da yeniden bir kupa kazanmayı hayal etmemiz gerekiyor. Kazanırsınız ya da kazanamazsınız ama her turnuvaya bu hayalle çıkmak zorundasınız. Biz bu hayali kuruyoruz. Futbolcu olarak yaşadığım bu gururu inşallah teknik direktör olarak da yaşamak istiyorum.

        6

        "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MOTİVASYON FARKLI OLUYOR"

        Şampiyonlar Ligi en büyük arenadır. Oyuncuların motivasyonu da orada farklı oluyor. Şampiyonlar Ligi maçları öncesi ve sonrasında lig maçlarında aynı konsantrasyonu yakalamak zor olabiliyor. Ama bu baskıyı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor.

        7

        "5. YILDIZI TAKMAK ÇOK DEĞERLİYDİ"

        Son 3 sezonda şampiyon olduk. Bunun nedeni, doğru oyuncu grubu, doğru teknik ekip ve doğru yönetimle birlikte hareket etmemizdir. Bu sezon hedefimiz dördüncü şampiyonluğu yaşamak ve 5. yıldızı takmaktı; bunu da başardık. Beşinci yıldızı takmak hem benim hem oyuncularım için çok değerliydi.

        8

        "İSİMLERDEN ÇOK KATKI ÖNEMLİ"

        Transfer konusunda doğru oyuncuları takıma katmak çok önemlidir. İsimden çok takıma katkı önceliklidir. Bu yıl yöneticilerimiz ne istediysek yaptı; hepsine teşekkür ediyorum.

        9

        "OSIMHEN'DE KİMSENİN İNANMADIĞINI BAŞARDIK"

        Icardi ve Osimhen gibi çok değerli iki forvetimiz var. İkisini de en doğru şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Osimhen’in transferi büyük bir başarıydı; kimsenin inanmadığı bir şeyi başardık.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!