Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

"AVRUPA'DA KUPAYI HAYAL ETMELİYİZ"

25 yıldır Türkiye’ye Avrupa kupası gelmiyor. En son UEFA Kupası’nı kazandığımız dönemden bu yana böyle bir başarı yaşanmadı. O süreçte aktif olarak sahada olan biri olarak söylüyorum; Avrupa’da yeniden bir kupa kazanmayı hayal etmemiz gerekiyor. Kazanırsınız ya da kazanamazsınız ama her turnuvaya bu hayalle çıkmak zorundasınız. Biz bu hayali kuruyoruz. Futbolcu olarak yaşadığım bu gururu inşallah teknik direktör olarak da yaşamak istiyorum.