Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.828,43 %-1,38
        DOLAR 42,4444 %0,18
        EURO 48,9285 %-0,03
        GRAM ALTIN 5.524,00 %-0,55
        FAİZ 39,68 %0,25
        GÜMÜŞ GRAM 67,10 %-2,51
        BITCOIN 82.602,00 %-5,28
        GBP/TRY 55,5116 %0,09
        EUR/USD 1,1520 %-0,07
        BRENT 62,88 %-0,79
        ÇEYREK ALTIN 9.031,74 %-0,54
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: "Optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: "Optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum"

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini belirterek, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 15:50 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir otelde düzenlenen "İzmir'de Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, bu toplantıların 10uncusunu İzmir'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Çalışma hayatının geleceğini doğrudan etkileyecek stratejik konuyu ele almak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Işıkhan, "Amacımız, yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasalarına etkilerini, sunduğu fırsatları ve beraberinde getirdiği riskleri kapsamlı biçimde değerlendirmek, işçilerimizi, işverenlerimizi ve tüm paydaşlarımızı bu sürece en güçlü şekilde hazırlamaktır." diye konuştu.

        Giderek hız kazanan dönüşümün yalnızca üretim süreçlerini değil, istihdamın yapısını, meslekleri, beceri profillerini ve çalışma biçimlerini de yeniden şekillendirdiğini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Bu nedenle dönüşüm sürecine uyum sağlamak artık bir tercih değil, ekonomik rekabet gücümüzü korumanın da bir gereğidir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 12. Kalkınma Planımız, iklim değişikliğiyle mücadeleyi, yeşil dönüşümü, dijital altyapının güçlendirilmesini ve beceri uyumun artırılmasını kalkınma hedefleri belirlemiştir. Plan aynı zamanda 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda adil geçiş yaklaşımının vazgeçilmez olduğuna da vurgu yapmaktadır."

        Bakanlık olarak kimseyi geride bırakmadan bu dönüşümü adil, dengeli ve kapsayıcı biçimde yönetmeyi tarihi sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Işıkhan, İzmir'de sahada yürüttükleri "Yeşil ve Dijital Dönüşüm Sürecinde İşçilerin Beceri Uyumlarının Geliştirilmesi Projesi"nin stratejilerinin ilk uygulamalarından birisi olduğunu anlattı.

        ADAY HAVUZ SİSTEMİNİ 35 BİNDEN FAZLA İŞVEREN KULLANDI

        Işıkhan, çalışanların yeni beceriler kazanması, kırılgan grupların desteklenmesi, sosyal tarafların karar alma süreçlerine aktif katılımı ve kimseyi geride bırakmayan bir dönüşüm için çalıştıklarını dile getirdi.

        İşgücüne katılımı artırmak ve istihdamı geliştirmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

        "Geçen yıl hayata geçirdiğimiz önemli programlarımızdan bir tanesi de aday havuz sistemi. Bugüne kadar 35 binden fazla işveren bu sistemi kullandı. Sistemde yaklaşık 2 milyon çalışan araması gerçekleştirildi ve 100 binden fazla vatandaşımız bu sistem üzerinden işe yerleştirildi. Bu sistem işverenlere ilan vermeden İŞKUR'un veri tabanındaki yaklaşık 3 milyon aktif iş arayan kişiyi tarama imkanı sunuyor. İşverenler meslek, eğitim, sertifika, yabancı dil, yaş ve şehir gibi birçok filtreyle arama yapabiliyor. Kişisel bilgileri görünmeden adayın niteliklerini inceleyebiliyor ve değerlendirme yaparak adaya teklif dahi gönderebiliyor. Özel istihdam bürolarına ilan vermenin ücretli olduğu bir ortamda aday havuz sistemi işverenlerimiz için ciddi bir zaman ve maliyet avantajı sağlıyor. Hayata geçirdiğimiz programların iş gücü piyasasında ve iş gücü verilerinde önemli katkılar sağladığını görmekten mutluluk duyuyoruz."

        Işıkhan, tüm politikalarında emeği merkeze alan sosyal diyaloğu önceleyen, insan onurunu yücelten bir yaklaşımı benimsediklerini, bugüne kadar çalışma hayatında gerçekleştirdikleri tüm reformların odağında da insan ve emek olduğunu bildirdi.

        "ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUMUZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

        Asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

        İzmir Valisi Süleyman Elban ile AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da programda konuşma yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!