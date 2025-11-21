Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hindistan'a ait savaş uçağı Dubai Airshow gösterisi sırasında düştü | Dış Haberler

        Hindistan'a ait savaş uçağı Dubai Airshow gösterisi sırasında düştü

        Hindistan'a ait bir savaş uçağı, Dubai Airshow 2025 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu esnasında düştü. Reuters pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.11.2025 - 14:18 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hindistan'a ait bir savaş uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow 2025 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu esnasında düştü.

        Hindistan Hava Kuvvetlerince kullanılan "HAL Tejas" tipi savaş uçağının, Dubai Airshow 2025'teki gösteri uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

        Resmi makamlardan pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp kullanmadığı ya da kaza sonucu yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Ancak Reuters, Hint pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Görgü tanıkları, uçağın düşmesinin ardından Al Maktoum Uluslararası Havalimanı üzerinde yoğun dumanların yükseldiğini, bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama