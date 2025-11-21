Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!

        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!

        Şırnak Uludere'de halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Ahmet Yaman bir anda fenalaştı. Feci olayda kalp krizi geçirdiği belirlenen Yaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:04 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçiren Ahmet Yaman (17), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Uludere ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi.

        Arkadaşlarıyla futbol maçı yapan Ahmet Yaman, fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları, Yaman'ı Uludere Devlet Hastanesi’ne götürdü.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve tedaviye alınan Yaman, kurtarılamadı. Yaman’ın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?