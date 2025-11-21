17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
Şırnak Uludere'de halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Ahmet Yaman bir anda fenalaştı. Feci olayda kalp krizi geçirdiği belirlenen Yaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Şırnak'ın Uludere ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçiren Ahmet Yaman (17), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Uludere ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi.
Arkadaşlarıyla futbol maçı yapan Ahmet Yaman, fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları, Yaman'ı Uludere Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve tedaviye alınan Yaman, kurtarılamadı. Yaman’ın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.