A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya!

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off aşaması kuraları İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA'nın merkezinde çekildi.

Elemelerde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım, play-off yarı finalinde Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile eşleşti. 1. torbada yer aldığı için play-off yarı finalinde ev sahibi avantajını elinde bulunduran ay-yıldızlılar rakibiyle evinde karşılaşacak.

'Bizim Çocuklar', Romanya'yı elemesi halinde ise play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milliler bu müsabakayı da kazanması halinde 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

YARI FİNALLER 26 MART'TA, FİNALLER 31 MART'TA

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final maçları 26 Mart'ta, final müsabakaları ise 31 Mart'ta oynanacak.

Final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.