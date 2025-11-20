Habertürk
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya!

        A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya!

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu. Ay-yıldızlılar rakibiyle 26 Mart'ta evinde karşılaşacak. 'Bizim Çocuklar', Romanya'yı elediği takdirde play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak ve bu mücadeleyi kazanan takım adını Dünya Kupası'na yazdıracak.

        Giriş: 20.11.2025 - 15:40 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:13
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off aşaması kuraları İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA'nın merkezinde çekildi.

        Elemelerde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım, play-off yarı finalinde Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile eşleşti. 1. torbada yer aldığı için play-off yarı finalinde ev sahibi avantajını elinde bulunduran ay-yıldızlılar rakibiyle evinde karşılaşacak.

        'Bizim Çocuklar', Romanya'yı elemesi halinde ise play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milliler bu müsabakayı da kazanması halinde 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

        YARI FİNALLER 26 MART'TA, FİNALLER 31 MART'TA

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final maçları 26 Mart'ta, final müsabakaları ise 31 Mart'ta oynanacak.

        Final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

        DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:

        İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek

        Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk

        TÜRKİYE - Romanya / Slovakya - Kosova

        Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda

        KITALARARASI PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:

        FIFA 2026 Dünya Kupası'na kıtalararası play-off etabından da iki takım katılma hakkı elde edecek.

        Zürih'teki kura çekiminde kıtalararası play-off eşleşmeleri ise şöyle oluştu:

        Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo

        Bolivya-Surinam / Irak

