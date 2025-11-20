6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!

İstanbul'da olay, dün saat 19.16 sıralarında, Esenyurt'taki Hürriyet Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, anne ve babası işte olduğu için evde yalnız kalan Eren Yılgın (13), annesi tarafından baygın halde bulundu.

OĞLUNU HAREKETSİZ BULDU

DHA'daki habere göre oğlunu hareketsiz yatarken gören anne, binanın altındaki eczanenin sahibine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri Eren Yılgın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, şüpheli ölüm nedeniyle evde ve çevrede inceleme başlattı. Yılgın'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYORLAR"

Oğlu hayatını kaybeden baba Salih Yılgın, “Çocuğumun hiçbir şeyi yoktu. Sadece dışarıdan yemek söyledi. Onu yedikten sonra ben evden çıktım. Sipariş geldiğinde ben evdeydim. Ben işe gitmek için dışarı çıktım. Annesi de işteydi. Çocuğumun telefonuna ulaşamadık. 17.20'de annesiyle görüşüyor çocuk. Geldiğinde çocuğum yerdeydi. Savcı bey sürecin devam ettiğini söyledi. Şu an zehirlenme şüphesi üzerinde duruyorlar.