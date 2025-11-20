Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!

        İstanbul Esenyurt'ta, 13 yaşındaki Eren Yılgın, işten dönen annesi tarafından evde ölü bulundu. Baba Salih Yılgın, "Zehirlenme ihtimali üzerinde duruluyor. 6-7 ay önce de 21 yaşındaki kızımı kaybettim. Kimseyi suçlayamam, adli tıp raporu çıkar ona göre cezası olan cezasını çekecek" dedi. Yılgın'ın akşam dışarıdan sipariş ederek yediği tavuk dönerden zehirlenmiş olabileceği şüphesi üzerine iş yerinden numune alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:52 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, dün saat 19.16 sıralarında, Esenyurt'taki Hürriyet Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, anne ve babası işte olduğu için evde yalnız kalan Eren Yılgın (13), annesi tarafından baygın halde bulundu.

        OĞLUNU HAREKETSİZ BULDU

        DHA'daki habere göre oğlunu hareketsiz yatarken gören anne, binanın altındaki eczanenin sahibine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekipleri Eren Yılgın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, şüpheli ölüm nedeniyle evde ve çevrede inceleme başlattı. Yılgın'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        "ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYORLAR"

        Oğlu hayatını kaybeden baba Salih Yılgın, “Çocuğumun hiçbir şeyi yoktu. Sadece dışarıdan yemek söyledi. Onu yedikten sonra ben evden çıktım. Sipariş geldiğinde ben evdeydim. Ben işe gitmek için dışarı çıktım. Annesi de işteydi. Çocuğumun telefonuna ulaşamadık. 17.20'de annesiyle görüşüyor çocuk. Geldiğinde çocuğum yerdeydi. Savcı bey sürecin devam ettiğini söyledi. Şu an zehirlenme şüphesi üzerinde duruyorlar.

        "ADLİ TIP RAPORU ÇIKACAK"

        Yemek söylediğimiz yer belli. Aynı yerden yemek sipariş edip zehirlenen kimseyi duymadım. Kimsenin ekmeğiyle de oynayamam. Rapor çıkmadan bir şey demem yanlış olur. 6-7 ay önce de 21 yaşındaki kızımı kaybettim. Kimseyi suçlayamam, adli tıp raporu çıkar ona göre cezası olan cezasını çekecek" dedi.

        İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ NUMUNE ALDI

        Eren Yılgın'ın hayatını kaybetmeden önce dışarıdan sipariş vererek tavuk döner yediği belirlendi. Zehirlenme şüphesi nedeniyle İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin tavuk döner siparişi verilen iş yerine giderek incelenmek üzere numune aldığı öğrenildi.

        CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

        Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Eren Yılgın'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Yılgın'ın Esenyurt Uhud Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor