Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor ve Habertürk TV ortak yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, milli takımda sakatlanan Victor Osimhen'le ilgili de konuştu.

"BÜTÜN ÇABAMIZ DERBİYE YETİŞMESİ"

Osimhen küçük bir sakatlık geçirdi ve ikinci devre oyundan çıktı. Burada MR'ı çekildi ve kontrolleri yapıldı. Tahminen 2 hafta gibi bir nekahet dönemi olacak. Bütün çabamız Fenerbahçe maçına yetişmesi... Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor.

"AİDİYETİ G.SARAY İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

Osimhen'in Galatasaray'daki aidiyeti, geldiği ilk yıldan beri gösterdiği saha içi ve dışında Galatasaraylı gibi davranması, Galatasaray için büyük bir şans.

OSIMHEN TRANSFERİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

30-40 milyon Euro vererek yapacağımız transferde, Galatasaray'da göstereceği performansla ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? İyi de olabilir, kötü de olabilir bir yorum yapamazsın. Ben ve arkadaşlarım dedik ki; Osimhen bildiğimiz bir futbolcu. Bu oyuncunun nasıl biri olduğunu ve sahadaki performansını biliyoruz. Dolayısıyla biz aradaki farka bakmaksızın biz Osimhen'i transfer etti. Yaşı ve gösterdiği performans itibarıyla da her an Galatasaray'dan başka bir kulübe transferi gerçekleşebilecek bir oyuncu... Bütün bu parametreler Osimhen konusundaki kararımızı pozitif yönde etkiledi ve bu transferi yaptık. Galatasaray'ın geldiği finansal yapı, bu transferi mümkün kılmıştır. Bu tip transferler yapılıyor ama bonservis ödemeleri uzun vadelere yayıldığı zaman bir sonraki yönetimlere kalıyor. Bu çok iddialı bir transferdi ve bonservis bedelini kendi dönemimiz içinde ödeyeceğiz, bizden sonraki döneme herhangi bir bonservis ödemesi kalmasın. Osimhen başka bir takıma transfer olursa da, gelen yönetime büyük bir kaynak kalacak. Onun için Osimhen transferini başarılı buluyorum. Gösterdiği performans ve aidiyetle de bizim önemli bir oyuncumuz.