Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, milli takımda sakatlanan Victor Osimhen'in son durumunu değerlendirdi ve sarı-kırmızılılara geliş süreciyle ilgili konuşarak aidiyetine değindi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 21:52 Güncelleme: 20.11.2025 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor ve Habertürk TV ortak yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, milli takımda sakatlanan Victor Osimhen'le ilgili de konuştu.

        "BÜTÜN ÇABAMIZ DERBİYE YETİŞMESİ"

        Osimhen küçük bir sakatlık geçirdi ve ikinci devre oyundan çıktı. Burada MR'ı çekildi ve kontrolleri yapıldı. Tahminen 2 hafta gibi bir nekahet dönemi olacak. Bütün çabamız Fenerbahçe maçına yetişmesi... Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor.

        "AİDİYETİ G.SARAY İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

        Osimhen'in Galatasaray'daki aidiyeti, geldiği ilk yıldan beri gösterdiği saha içi ve dışında Galatasaraylı gibi davranması, Galatasaray için büyük bir şans.

        OSIMHEN TRANSFERİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

        30-40 milyon Euro vererek yapacağımız transferde, Galatasaray'da göstereceği performansla ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? İyi de olabilir, kötü de olabilir bir yorum yapamazsın. Ben ve arkadaşlarım dedik ki; Osimhen bildiğimiz bir futbolcu. Bu oyuncunun nasıl biri olduğunu ve sahadaki performansını biliyoruz. Dolayısıyla biz aradaki farka bakmaksızın biz Osimhen'i transfer etti. Yaşı ve gösterdiği performans itibarıyla da her an Galatasaray'dan başka bir kulübe transferi gerçekleşebilecek bir oyuncu... Bütün bu parametreler Osimhen konusundaki kararımızı pozitif yönde etkiledi ve bu transferi yaptık. Galatasaray'ın geldiği finansal yapı, bu transferi mümkün kılmıştır. Bu tip transferler yapılıyor ama bonservis ödemeleri uzun vadelere yayıldığı zaman bir sonraki yönetimlere kalıyor. Bu çok iddialı bir transferdi ve bonservis bedelini kendi dönemimiz içinde ödeyeceğiz, bizden sonraki döneme herhangi bir bonservis ödemesi kalmasın. Osimhen başka bir takıma transfer olursa da, gelen yönetime büyük bir kaynak kalacak. Onun için Osimhen transferini başarılı buluyorum. Gösterdiği performans ve aidiyetle de bizim önemli bir oyuncumuz.

        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar! Haberi Görüntüle
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor