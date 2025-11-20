Habertürk
        Lucas Torreira, Devrim Özkan'ı unutamıyor - Magazin haberleri

        Lucas Torreira, Devrim Özkan’ı unutamıyor

        Lucas Torreira, sosyal medyadan eski sevgilisi Devrim Özkan'a yine takibe aldı. Görünüşe göre ünlü futbolcu, Özkan'ı hâlâ unutabilmiş değil

        Giriş: 20.11.2025 - 20:11 Güncelleme: 20.11.2025 - 20:11
        Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, inişli çıkışlı ilişkileriyle yeniden gündeme geldi.

        Hatırlanacağı üzere, evlilik planları dahi konuşulan çift, Özkan’ın Torreira’nın maçlarını statta takip ettiği mutlu bir birliktelik yaşarken, son iki yıl içinde üçüncü kez ayrılık kararı almıştı.

        Geçtiğimiz 2 Ağustos’ta Lucas Torreira, Lazio ile oynanan hazırlık maçında attığı gol sonrası parmaklarıyla kalp işareti yaparak Devrim Özkan ile yeniden barıştığını ilan etmişti.Ancak ilişkileri 17 Ağustos’ta sona erdi.

        Anlaşılan o ki Lucas Torreira, Devrim Özkan’ı unutabilmiş değil. Ünlü futbolcu Devrim Özkan’ı yeniden takip etmeye başladı. Özkan, Torreira’nın takibine henüz dönüş yapmadı.

        Öte yandan Lucas Torreira, bir süre önce bir başka ünlü oyuncu Demet Özdemir’in sosyal medya hesabındaki bazı fotoğraflarını beğenmiş, ancak kısa süre sonra bu beğenilerini geri almıştı.

        #Lucas Torreira
        #Devrim Özkan
