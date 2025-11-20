20 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 20 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

* İstanbul Fatih'te, Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan otel çalışanı Muhammad Moeen Ud Din Chishti, otel sahibi ve diğer şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Öte yandan Esenyurt'ta annesi tarafından evde ölü bulunan 13 yaşındaki Eren Yılgın için tavuk döner şüphesi belirirken, Yılgın'ın ablasının da 6 ay önce vefat ettiği öğrenildi

* Turkcell ile stratejik işbirliğine giden Google Cloud, Türkiye'ye yapacağı yatırımın 2 milyar dolar olacağını duyurdu. Turkcell'in 1 milyar dolar yatırım planıyla toplam yatırım miktarı 3 milyar dolara ulaşacak

* Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul sürecinin kapsamlı içerikle artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde yeniden devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz

*A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu. Ay-yıldızlılar rakibiyle 26 Mart'ta evinde karşılaşacak

* Hollywood'un köklü yapım şirketi Warner Bros Entertainment Inc., taraftarın "Sihirbaz" ve "Kerem Potter" lakabı takmasının ardından gol sevincini sihirbaz hareketiyle sergilemeye başlayan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na dava açtı