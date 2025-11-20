Habertürk
        Son dakika: AK Parti'den oylama öncesi açıklama: "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz" | Son dakika haberleri

        AK Parti'den oylama öncesi açıklama: "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "AK Parti olarak İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz" açıklamasında bulundu. CHP'nin, İmralı ziyareti ile ilgili gerçekleştirdiği toplantı da sonra erdi. CHP lideri Özgür Özel'in kararı yarın toplantı öncesinde açıklayacağı ve konuyu bugün MYK'da değerlendirecekleri öğrenildi

        Giriş: 20.11.2025 - 16:37 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:31
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        AK Parti'de bugün komisyon üyeleriyle toplantı yapıldı. Toplantıda İmralı'ya gidiş konusu ele alındı.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İmralı’ya gidilme konusunda Komisyon’da oylama olursa olumlu oy vereceğiz. İmralı’ya gidecek isim henüz net değil. Değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

        İHA'da yer alan habere göre TBMM'de AK Parti Grubu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme önerisi için kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bu sürece katkı sağlayacak hangi başlıklar olabilir diye değerlendirme yaptık. Arkadaşlarımızdan bazılarının komisyonun İmralı’ya ziyaretine olumlu baktığını ifade etmiştik. Arkadaşlarımızla değerlendirdik. İmralı konusuna olumlu bakıyoruz. Bu bir dinleme, komisyonda oylamaya ihtiyaç olmayabilir. İmralı'ya gidecek isim henüz net değil, değerlendirilecek. Komisyonda oylama olursa biz AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz. Bu komisyonun amacı terörün son bulmasının her bir zeminde gerçekleşmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

        MHP'DEN AK PARTİ GRUBU'NA ZİYARET

        Öte yandan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala ile görüştü.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 40 dakika sürdü.

        AA'da yer alan habere göre görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, görüşmenin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yarın gerçekleştireceği toplantı ve "İmralı ziyareti" ile ilgisinin olmadığını söyledi.

        Yıldız, "Yarınki toplantıyla ilgili değil, hukuki bir mesele. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

        "Yarınki Komisyon toplantısında alınacak kararda hangi çoğunluk aranacak?" sorusuna Yıldız, "Kanun teklifi hazırlama olmadığı için burada basit çoğunluk yeterlidir." yanıtını verdi.

        "İMRALI'YA GİDİŞ OYLAMASI İÇİN BASİT ÇOĞUNLUK YETERLİ"

        DHA'da yer alan habere göre de Yıldız, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz yarınki toplantı ile ilgili değildi. Hukukla ilgili bir mesele hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi. Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'ya gidişle ilgili yarın yapacağı oylamaya ilişkin de "Kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluk yeterli. Bunu konuşmaya gerek yok, bu çok açık" diye konuştu.

        CHP KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK

        Öte yandan CHP'nin, İmralı ziyareti ile ilgili gerçekleştirdiği toplantı da sonra erdi. Toplantıda komisyon üyelerinin görüşlerini Özel'e aktardıkları ve Özel'in de konuyu MYK'da istişare edeceği öğrenildi. CHP lideri Özgür Özel'in kararı yarın toplantı öncesinde açıklayacağı ve konuyu bugün MYK'da değerlendirecekleri öğrenildi.

