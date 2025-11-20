Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar: Projeler, seçim, Osimhen, Icardi, bahis!

Süper Lig'de son 3 yılın şampiyonu Galatasaray'ın başkanı Dursun Aydın Özbek, HT Spor ve Habertürk TV ortak yayınına konuk oldu.

Ayşe Süberker moderatörlüğünde, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik sordu, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek yanıtladı.

İşte Özbek'in açıklamaları:

"Bazı kesimlerde bu sevgi iklimi olur mu Galatasaray'da diye yorumlar gelmişti fakat zaman şunu gösterdi. Gerçekten eğer siz vaatlerinizde, verdiğiniz sözlerde başarılı olursanız çünkü camia kulübü bana ve arkadaşlarıma emanet etti. Siz bu işleri inanarak yaparsak özellikle Galatasaray'ın etik değerlerini ön planda tutarak bu süreci devam ettirirseniz camia da size inanıyor. Galatasaray bugün başarılı bir kulüp olarak ifade ediliyorsa, bizim kulübün içindeki sevgi iklimini yeşertmemiz ve sürdürmemizden kaynaklanıyor."

🔹 Galatasaray'da sevgi iklimi nasıl sağlandı?



🎙️ Dursun Özbek: Galatasaray bugün başarılı bir kulüp olarak ifade ediliyorsa, bizim kulübün içindeki sevgi iklimini yeşertmemiz ve sürdürmemizden kaynaklanıyor.



Canlı yayını izlemek için: https://t.co/f90WY4RQmm pic.twitter.com/0iT8iXE84H — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025

"GELİŞTİRDİĞİMİZ PROJELERLE ÖRNEK OLDUK"

"Geliştirdiğimiz projelerin örnek olabileceğini düşünüyorum. 2015-2016'da biz bunları anlatırken rakiplerimizden 'Galatasaray İnşaat, Galatasaray Emlak Şirketi' gibi yorumlar geldi. Gel gör ki, bugün herkes benzer projeleri yapma peşinde. Orada da Galatasaray'ın farkı ortaya çıktı. Hatta finansal boyutunda işin yapılandırmayı yapan bankalar nezdinde konuştuğumuz zaman onlardan bile teşekkür aldık çünkü bizim açtığımız kapı diğerlerine de örnek oldu. Türk futbolunun çıkışı, futbolun bu sürdürülebilir yapıya kavuşmasında en önemli unsur faaliyet dışı yapıların gelişmesidir."

REKLAM 📺 Özel Röportaj



🎙️ Dursun Özbek: Özellikle rakiplerimiz tarafından 'Galatasaray emlak şirketi mi oldu' gibi yorumlar geldi. Bugüne geldiğimizde, herkes benzer projeleri yapma peşinde. Bizim ortaya koyduğumuz projeksiyon, diğer kulüplere de örnek oldu. pic.twitter.com/2eycW9Mi1Y — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞ "Bankalar Birliği'nden çıkış bizim 2022'de camiayla buluşmalarımızda onlara yapacaklarımız işleri anlatırken Bankalar Birliği'nden çıkmak da vardı. O zamanlar hayal gibi gözüküyordu çünkü dağ gibi bir çok vardı faiz oranı giderek artmıştı yüzde 50'nin üzerindeydi belli bir dönem. Yaklaşık 1.5-2 milyar arasında oynayan bir faiz yükümüz vardı." "PROJELERİN TEMELİ 2014'E GİDİYOR" "Galatasaray'ın da diğer kulüplerinden de en büyük parçası futbol. Bütün spor kulüpleri için sürdürülebilir kaynaklar yeterli değildi. Ekonomik getirileri artırmak lazımdı. Faaliyet dışı gelirlerin önemini 2015-2016'dan beri vurguladım. Birçoğunu o zamandan dizayn ettik. Bugünkü projelerin temeli 2014'e gidiyor." "2026'DA SEÇİM VAR" "2026 Mayıs ayında seçimimiz var. 3 seneden, 2 seneye indirdik seçim süresini. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüpler de doğru olduğunu gördü ve bu süreyi indiriyorlar. Tesisleşme konusunda hedeflerim vardı. Bir kısmını yaptık. Galatasaray'ın faydasına olacak şeyin, projeleri başlatan kişinin koyduğu hedefleri bitirmesi olduğunu düşünüyorum."

💥 Başkanlığa tekrar aday olacak mı?



🎙️ Dursun Özbek: 2026 Mayıs'ta seçime gireceğim. Tesisleşme konusunda hedeflerim vardı. Bir kısmını yaptık. Galatasaray'ın faydasına olacak şeyin, projeleri başlatan kişinin koyduğu hedefleri bitirmesi olduğunu düşünüyorum. pic.twitter.com/HSPLzUdum3 — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 YÖNETİMDE DEĞİŞİM OLACAK MI? Dursun Özbek: Galatasaray'da yönetim değişikliği her zaman bu mümkün. Rakip takımlarda son 20 senede kaç tane yönetim gelmiş, kaç tane başkan değişmiş bir ona bakın. Bir de Galatasaray'a bakın. Galatasaray eleştirel bir camia. Başarısı da oradan geliyor. 💥 Yönetimde değişim olacak mı?



🗣️ Dursun Özbek: Galatasaray'da her zaman bu mümkün. Rakip takımlarda son 20 senede kaç tane yönetim gelmiş, kaç tane başkan değişmiş bir ona bakın. Bir de Galatasaray'a bakın. Galatasaray eleştirel bir camia. Başarısı da oradan geliyor. pic.twitter.com/xcL9E2md9m — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 "GÖNLÜMDEN GEÇEN OKAN HOCA KARİYERİNİ GALATASARAY'DA TAMAMLAYABİLİR" "Okan Buruk, Galatasaray'da doğmuş. Galatasaray'a hizmet etmiş başarılı bir şekilde. Galatasaray'ın dinamiklerini çok iyi bilen biri burada yetiştiği için. Okan hocanın Galatasaray'a çok yakışan bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Ben onun abisi yaşındayım ve başkanıyım aynı zamanda. Her şeyde sevgi iklimi var. Son derece başarılı bir teknik adam. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Onun kariyerini, daha ileriye taşıyacak Galatasaray'dan daha büyük bir takım var mı, endişem var. Benim gönlümden geçen; Okan Buruk kariyerini Galatasaray'da tamamlayabilir." 🔹 Okan Buruk ile ilişkisi nasıl?



🎙️ Dursun Özbek: Galatasaray dinamiklerini ve etik değerlerini çok iyi bilen bir kişiliği var. Ben Okan hocanın ağabeyi yaşındayım, aynı zamanda başkanıyım. Galatasaray'a hizmet etmek sevdasıyla yanan iki kişinin ilişkisi olarak düşünmemiz… pic.twitter.com/EmvC4gyOGj — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 "İNSANLARIN FLORYA'YA BAKIŞ ŞEKLİ FARKLI" "Galatasaray'ın tarihinin Florya'da yazılmış olması çok önemliydi. İnsanların Florya'ya bakış şekli çok farklı. Florya'daki dönüşümü kurmak isterken şunu hayal ettim. Florya 50 sene önce yapılmış Türk futboluna hizmet etmek üzere Galatasaray'ın futbol yerleşkesini buraya getirdiği yer"

📌 Florya Tesisleri!



🗣️ Dursun Özbek: Galatasaray'ın tarihinin Florya'da yazılmış olması çok önemliydi. İnsanların Florya'ya bakış şekli çok farklı. pic.twitter.com/99OOV54koQ — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 FLORYA PROJESİ "Florya'da geri kalan 45 dönümlük arsanın Galatasaray'a kazandırılması; çünkü orada yapılacak projenin, bütünsel yapısı itibarıyla Galatasaray'a muazzam bir finansal getiri sağlayacaktı. Yaptığımız çalışmada 45 dönümlük Florya arsasını Emlak Konut'tan satın aldık. O da zaten yapacağımız konut projesiydi ve bu projeyle Florya Projesi'ni hayata geçirdik. 📌 Florya Projesi!



🗣️ Dursun Özbek: Florya'da geri kalan 45 dönümlük arsanın Galatasaray'a kazandırılması; çünkü orada yapılacak projenin, bütünsel yapısı itibarıyla Galatasaray'a muazzam bir finansal getiri sağlayacaktı. Emlak Konuttan satın aldık. pic.twitter.com/bB6pXFoCBY — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 ASLANTEPE VADİSİ PROJESİ "Yüzme, salon sporları başka yerde, basketbol başka yerde voleybol başka yerde... Bunların hepsinin bir yere toplanması özellikle stadın bitişiğinde olması, Galatasaray'a yönetimi açısından hem de finansı boyutu itibariyle büyük destek verecek. O yüzden proje çok önemli. Sona yaklaştık beklentimiz Mart-Nisan ayları gibi temel atmak ve projeyi başlatmak." 📌 Aslantepe Vadisi



🗣️ Dursun Özbek: Yüzme, salon sporları başka yerde, basketbol başka yerde voleybol başka yerde... Bunların hepsinin bir yere toplanması hem de stadın bitişiğinde olması, Galatasaray'a yönetimi açısından hem de finansı sebebiyle de büyük destek verecek. pic.twitter.com/V7h7eSK90b — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 "HEDEFİMİZ 1 MİLYON ADET FORMA SATMAK" Çok enteresan bir rakam. 2024-2025 senesi dönemi itibariyle 4 milyon 700 bin adet ürün satmışız. Bunda forma var, şort var, aksesuarlar var. Bu sezonki hedefimiz de 1 milyon adet forma satmak. Mağazacılık gerçekten Galatasaray'ın iftihar edeceği önemli parçalarından bir tanesi." 🔹 Galatasaray'ın mağazacılığı ne durumda?



🎙️ Dursun Özbek: Çok enterasan bir rakam. 2024-2025 senesi itibariyle 4 milyon 700 bin adet ürün satmışız. Bunda forma var, şort var, aksesuarlar var. Bu sezonki hedefimiz de 1 milyon adet forma satmak. pic.twitter.com/oYMJVUMP42 — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 "200-250 MİLYON DOLAR FONU KASASINA KOYACAK" "Galatasaray'ın 550'ye yakın villası var. İnşaat tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü rakamlarla hesap yapıldığı takdirde 19 milyar TL hasılat yapması gerekiyor. Gözüken 9-10 milyon TL gibi bir harcaması olacak inşaatın. 200-250 milyon dolar arasında bir fonu Galatasaray'ın kasasına koyacak iki sene içerisinde."

📺 Özel Röportaj



🗣️ Dursun Özbek: Galatasaray'ın 550'ye yakın villası var. Tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü fiyatlarla 19 milyar TL hasılat yapması gerekiyor. Gözüken 9-10 milyon Tl gibi bir harcaması olacak inşaatın. 200-250 milyon dolar gibi bir fonu Galatasaray alacak. pic.twitter.com/WDRIm5V0wi — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 GALATASARAY ADASI "Milli Emlak'a giderek, geri kalan 4 bin metrekarelik arsanın Galatasaray'ın kullanımına verilmesini istedim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu projeyi anlattım. Buradan ona büyük bir teşekkür gönderiyorum. Galatasaray Adası'nın diğer 4 bin metrekaresini de Galatasaray'a verdiler. Galatasaray Adası'nın yeniden yapılması... Artık öyle bir hale geldi ki sadece üyelere hizmet veren ve herkesin çok beğendiği muhteşem bir mekan oldu." 📌 Galatasaray Adası!



🗣️ Dursun Özbek: Milli Emlak'a giderek, geri kalan 4 bin metrekarelik Galatasaray'ın kullanımına verilmesini istedim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu projeyi anlattım. Milli Emlak tarafından, Galatasaray'ın kullanımına verildi. pic.twitter.com/sSpwmSLOzy — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 "GALATASARAY'I NBA AVRUPA'NIN İÇİNDE GÖRMEK İSTİYORLAR" "Bir davet aldık FIBA tarafından onların merkezi Cenevre'de. Gittik oraya görüşmeye tabi daha önce de bizi ziyarete geldiler. NBA Avrupa'nın kurulacağını söylediler. Burada Galatasaray'ı da görmek istediklerini söylediler. Burada vurgulanması gereken en önemli şey bizi orada görmek istiyorlar. Bize ilettiklerine göre etkilendikleri 2 konu var. En önemlisi, 2025'te Yenikapı'da yağmur altında 1 milyon Galatasaray taraftarıyla şampiyonluk kutlamamız. En önemli faktör bu taraftar aidiyeti. İkincisi de başlattığımız basketbol salonu projesi. Bu projeye de destek vereceklerini söyleyerek bu daveti yapıyorlar." 🔹 Galatasaray, NBA Avrupa'ya katılacak mı?



🎙️ Dursun Özbek: Bize ilettiklerine göre etkilendikleri 2 konu var. En önemlisi, 2025'te Yenikapı'da yağmur altında 1 milyon Galatasaray taraftarıyla şampiyonluk kutlamamız. En önemli faktör bu taraftar aidiyeti. İkincisi de… pic.twitter.com/U9ZfZYUzRQ — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 "TEK EKSİK KUPAMIZ.." -Eksik kupa tamamlanır mı? "Hedefimiz o... Galatasaray'ın hedeflerinden biri de müzesinde eksik olan Şampiyonlar Ligi kupası. En memnun olacağım şey; Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak."

🔹 Şampiyonlar Ligi hedefi!



🎙️ @_DenizBiricik : Eksik kupa tamamlanır mı başkanım?



🗣️ Dursun Özbek: Hedefimiz o... pic.twitter.com/4NamI4nMyu — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 DERBİ İÇİN AÇIKLAMA "Fenerbahçe'nin de performansı arttı. Biz Kadıköy'e alıştık. Derbiden başarılı sonuç alacağımıza dair endişem yok. Son 3-4 senedir iki takımın çekişmesi lige damga vurdu. Yine öyle güzel bir maç olacak." "EN HEYECANLANDIĞIM MAÇ" "En heyecanla, kalbim çarpa çarpa seyrettiğim maç Liverpool maçı. Önemli bir takımla oynuyorsunuz. Galatasaray başkanıyım ama bir taraftar kimliğim de var. Maçın bittiği an, hayatımda en mutlu olduğum, en sevindiğim anlardan birisi oldu." 🔹 Galatasaray-Liverpool maçı



🎙️ Dursun Özbek: En heyecanla, kalbim çarpa çarpa seyrettiğim maç Liverpool maçı. Önemli bir takımla oynuyorsunuz. Galatasaray başkanıyım ama bir taraftar kimliğim de var. Maçın bittiği an, hayatımda en mutlu olduğum, en sevindiğim anlardan birisi… pic.twitter.com/0TpTZlNILG — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 "ŞAMPİYONLAR LİGİ DEDİĞİMİZ ZAMAN AKLA GELEN TAKIM GALATASARAY" "Şampiyonlar Ligi dediğiniz zaman Türkiye'de akla gelen takım Galatasaray. En çok oynamış, belirli bir seviyede başarı yakalamış. Galatasaray zaten UEFA'da şampiyon olmuş bir takım. Müzesindeki eksik Şampiyonlar Ligi kupası." 🔹 Şampiyonlar Ligi yolculuğu!



🗣️ Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi dediğiniz zaman Türkiye'de akla gelen takım Galatasaray. En çok oynamış, belirli bir seviyede başarı yakalamış. Galatasaray zaten UEFA'da şampiyon olmuş bir takım. Müzesindeki eksik Şampiyonlar Ligi kupası. pic.twitter.com/jKOCKtk2HP — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 "BÜTÜN ÇABAMIZ OSIMHEN'İN DERBİYE YETİŞMESİ" "Osimhen küçük bir sakatlık geçirdi ve ikinci devre oyundan çıktı. Burada MR'ı çekildi ve kontrolleri yapıldı. Tahminen 2 hafta gibi bir nekahet dönemi olacak. Bütün çabamız Fenerbahçe maçına yetişmesi Osimhen'in. Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor." 📌 Osimhen'in sakatlığı



🗣️ Dursun Özbek: MR'ı burada çekildi. Tahminen 2 hafta gibi bir nekahet dönemi olacak. Bütün çabamız Fenerbahçe maçına yetişmesi Osimhen'in. pic.twitter.com/J2WhMzkFKu — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 OSIMHEN TRANSFERİ "30-40 milyon euro vererek yapacağımız transferde, Galatasaray'da göstereceği performansla ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Ben ve arkadaşlarım dedik ki; Osimhen bildiğimiz bir futbolcu. Bu oyucunun her şeyini biliyoruz. Biz Osimhen'i transfer edersek Galatasaray bu işten karlı çıkar dedik. Yaşı ve gösterdiği performans itibariyle de her an Galatasaray'dan başka bir kulübe transferi gerçekleşebilecek biri. Bütün bu parametreler bizim Osimhen kararımızı pozitif etkiledi. Galatasaray'ın geldiği finansal yapı da bu transferi mümkün kılmıştır."

🔹 Osimhen transferi!



🗣️ Dursun Özbek: 30-40 milyon euro vererek yapacağımız transferde, Galatasaray'da göstereceği performansla ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Ben ve arkadaşlarım dedik ki; Osimhen bildiğimiz bir futbolcu. pic.twitter.com/ZMLgCPhdFo — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ "Icardi sakatlık dönemini atlattı eski performansını da yakalamak için çok yoğun bir çaba üstünde. Sözleşme konusuna da gelince bugünün işi değil. Önümüzde devre arasına kadar olan bir period var. Takımdaki bütün oyuncuların bu manada talepleri olabilir. Bunu bir kişiye münhasır yapamayız. Belirli bir süre içerisinde yapılacak şeyler. Bugün için erken. Devre arasına kadar zaman var. Icardi'nin sözleşmesi 2026'da bitiyor. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla yapacağız." 📌 Mauro Icardi'nin sözleşmesi!



🗣️ Dursun Özbek: Bugün için erken ve bizim devre arasına kadar zamanımız var. Icardi'nin sözleşmesi 2026'da bitiyor. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla yapacağız. pic.twitter.com/JWBZAOLLzl — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 "BARIŞ ALPER'E TEKLİFLER GELDİ" "Barış'a teklifler geldi. Biz Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmuştuk. Barış da bu kadronun içindeki bir oyuncuydu. En önemli hedefim, Galatasaray'ın alışık olduğunu düzenin korunması, sadece noktasal 1-2 transferle, kadroyu kuvvetlendirmek. Bu hedefe yürürken, başarılı olan kadronun içinden bir oyuncuyu satmak benim işime gelmek." 📌 Barış Alper Yılmaz krizi!



🗣️ Dursun Özbek: Barış'a teklifler geldi. Biz Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmuştuk. Barış da bu kadronun içindeki bir oyuncuydu. En önemli hedefim, Galatasaray'ın alışık olduğunu düzenin korunması, sadece noktasal 1-2 transferle, kadroyu… pic.twitter.com/uaDcf11LCG — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2025 UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ Uğurcan benim sezon başlamadan evvel beğendiğim, Galatasaray'ın kalesinin bir gün Uğurcan'a teslim edilmesini düşünen kişiyim. Uğurcan'ın transferiyle ilgili sanki şöyle bir algı var sanki son gün bu işinin peşine düşmüşüz gibi bir algı var. Transfer başladığı günden beri Trabzonspor ile konuşuyorduk. Uğurcan, Türk futbolunun önemli bireylerinden bir tanesi. Ayrıca Galatasaray'da Türk oyuncu yabancı oyuncu sayısını da etkileyen bir transfer. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek ileride de Galatasaray kaptanı olacak bir oyuncu."