        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ömer Çelik: Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı | Son dakika haberleri

        Ömer Çelik: Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı olarak Özgür Özel'in öncelikle kendi partisindeki gerçek CHP'lilere kulak vererek partiyi temizlemesi esas işi olmalıdır. Dürüstlük konusundaki cari açık, siyasi dil cambazlığı ile kapatılmaz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 13:21 Güncelleme: 20.11.2025 - 13:21
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı olarak Özgür Özel’in öncelikle kendi partisindeki gerçek CHP’lilere kulak vererek partiyi temizlemesi esas işi olmalıdır. Dürüstlük konusundaki cari açık, siyasi dil cambazlığı ile kapatılmaz" dedi.

        CHP’li vekillerden Özel'e mektup
        CHP’li vekillerden Özel'e mektup

        AK Partili Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinden fışkıran skandalları ve yolsuzlukları örtbas etmeye uğraşmaktan başka bir siyasi faaliyeti yok. Bu nedenle de ne iç siyasi gelişmeleri ne de dış politikayı anlayabiliyor. Özgür Özel’e kendi partisi içinden bile 'partiyi temizle' mesajları kamuoyuna açık biçimde ifade ediliyor. CHP’lilerin CHP’lileri ihbar etmesiyle başlayan süreç yargının konusu olmuştur. Özgür Özel’in bizzat CHP’liler tarafından dile getirilen bu vahim iddialar hakkındaki tavrı sadece siyasi mugalataya sığınmaktan ibarettir. Tüm bunlar ortadayken Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini çetelerle ve suç örgütleriyle yan yana zikretmeye kalkması yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi her zaman tarihin doğru tarafında ve meşru siyasetin merkezinde yer alır. Özgür Özel ise yaptığı her konuşmada kendi ismini bizzat CHP’liler tarafından ifşa edilen şebekelerin hamisi haline getirmektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 'çeteler' ve 'suç örgütleri' gibi tanımları CHP içinden fışkıran şebekelere söylemesi gerekiyor. Kendi partisindeki odaklara söylemesi gerekenleri Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti’mize ve Cumhur İttifakı’mıza söylemesi, 'siyasi navigasyon' probleminin vahim boyutlara ulaştığını göstermektedir. CHP Genel Başkanı olarak Özgür Özel’in öncelikle kendi partisindeki gerçek CHP’lilere kulak vererek partiyi temizlemesi esas işi olmalıdır. Dürüstlük konusundaki cari açık, siyasi dil cambazlığı ile kapatılmaz" dedi.

