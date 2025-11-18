CHP’li muhalif vekillerden Özgür Özel'e üç maddelik çağrı
CHP'li milletvekilleri, Genel Başkan Özgür Özel'e sundukları mektupta parti kimliğinin korunmasını istedi. Talepler arasında Aziz İhsan Aktaş hakkında iftira davası açılması, ağır iddia ve iftiralara muhatap olan herkesin görevine bakılmaksızın parti içi muhakemeye tabi tutulması ve itirafçı ya da iftiracı olduğu öne sürülen, üyeliği süren kişilerle bağın kesilmesi yer aldı
CHP’li milletvekilleri, partide son dönemde tartışmalara neden olan iddiaların yarattığı soru işaretlerini gidermek amacıyla Genel Başkan Özgür Özel’e üç maddelik bir mektup sundu.
Atatürk’ün mirası ve partinin kuruluş ilkelerine bağlılık vurgulanan metinde, kamuoyunda ve sahada tekrarlanan sorulara yanıt vermekte zorlanıldığı belirtildi ve partinin kurumsal kimliğinin yıpranmaması için somut adımlar atılması istendi.
Mektupta şu ifadelere yer verildi:
Sayın Genel Başkanım,
Bizler Milletimizin iradesine vekalet verdiği, devletin ve milletin ali menfaatlerini korumak uğruna namus ve şeref sözü vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş felsefesine ve ilkelerine bağlı milletvekilleriyiz.
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurduğu partimizin Genel Başkanı olarak, partimizin kuruluş kodlarını korumak ve büyük önderimizden kalan emaneti sonraki nesillere tertemiz bir miras olarak bırakmak hepimizden çok sizin görevinizdir.
Sayın Genel Başkanım,
Hem kamuoyunda hem de saha çalışmalarımızda tekrarla ve ısrarla bizlere sorulan bazı sorulara cevap vermekte zorlanıyoruz. Partimizin kurumsal kimliğini korumak ve yıpratıcı tartışmalardan uzak tutmak için, aşağıda ifade ettiğimiz üç hususu dikkate almanızı ve gereğini yapmanızı takdirlerinize sunuyoruz.
1- Bazı Genel Başkan Yardımcılarının ve milletvekillerinin isimleri de somut bir şekilde belirtilerek, kendisinden yüklü rüşvetler alındığı iftirasını atan Aziz İhsan Aktaş isimli müteahhite iftira davası açılması,
2-Ciddi iddia ya da iftiralara maruz kalan partililerin konumu ve görevi ne olursa olsun, parti içinde bir muhakeme sürecine tabi tutulması ve bunun için gerekirse bir heyet kurulması,
3- Bu süreçte itirafçı ya da iftiracı konumda olup birçok belediye başkanımızın ya da partilimizin cezaevinde tutulmasına ve partimizin zan altında kalmasına neden olan kişilerden halen parti üyeliği devam edenlerin ilişkilerinin kesilmesi.
Saygılarımızla…