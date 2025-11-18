CHP’li muhalif vekillerden Özgür Özel'e üç maddelik çağrı

CHP’li milletvekilleri, partide son dönemde tartışmalara neden olan iddiaların yarattığı soru işaretlerini gidermek amacıyla Genel Başkan Özgür Özel’e üç maddelik bir mektup sundu.

Atatürk’ün mirası ve partinin kuruluş ilkelerine bağlılık vurgulanan metinde, kamuoyunda ve sahada tekrarlanan sorulara yanıt vermekte zorlanıldığı belirtildi ve partinin kurumsal kimliğinin yıpranmaması için somut adımlar atılması istendi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

Sayın Genel Başkanım,

Bizler Milletimizin iradesine vekalet verdiği, devletin ve milletin ali menfaatlerini korumak uğruna namus ve şeref sözü vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş felsefesine ve ilkelerine bağlı milletvekilleriyiz.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurduğu partimizin Genel Başkanı olarak, partimizin kuruluş kodlarını korumak ve büyük önderimizden kalan emaneti sonraki nesillere tertemiz bir miras olarak bırakmak hepimizden çok sizin görevinizdir.

Sayın Genel Başkanım,

Hem kamuoyunda hem de saha çalışmalarımızda tekrarla ve ısrarla bizlere sorulan bazı sorulara cevap vermekte zorlanıyoruz. Partimizin kurumsal kimliğini korumak ve yıpratıcı tartışmalardan uzak tutmak için, aşağıda ifade ettiğimiz üç hususu dikkate almanızı ve gereğini yapmanızı takdirlerinize sunuyoruz.