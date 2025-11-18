Habertürk
Habertürk
        Donald Trump, Prens Selman ile bir araya geldi

        Donald Trump, Prens Selman ile bir araya geldi

        ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Beyaz Saray'da bir araya geldi. ABD Başkanı, Riyad'a F-35 satışını gerçekleştireceklerini yinelerken, Prens Selman ABD'ye yatırımlarını 1 trilyon dolara çıkaracaklarını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.11.2025 - 19:26 Güncelleme: 18.11.2025 - 21:17
        Trump ile Selman bir araya geldi
        ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

        Trump, Selman'ı Beyaz Saray'ın bahçesinde karşıladı. Karşılama töreni sırasında uçaklar, Beyaz Saray semalarında belirdi.

        ABD Başkanı ile Prens Selman'ın görüşme öncesi Beyaz Saray'ın bahçesinde dolaşırken sohbet ettiği görüldü.

        "SAVUNMA ANLAŞMASINA VARDIK"

        ABD Başkanı, Oval Ofis'te Prens Selman ile birlikte açıklamalarda bulundu.

        Donald Trump, Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan ötürü memnuniyet duyduğunu ifade ederken, Suudi Arabistan'ın ABD'ye yatırım planından ötürü teşekkürlerini iletti.

        Muhammed bin Selman ise, ABD'ye yapacakları yatırımı 1 trilyon dolara çıkartacaklarını dile getirdi.

        Donald Trump, Suudi Arabistan'la savunma anlaşmasına vardıklarını ifade ederken, Riyad'ın F-35 savaş uçaklarını tedarik edeceğini duyurdu.

        ABD Başkanı ayrıca, İbrahim Anlaşmalarını gündeme getirdi ve Selman'a "İbrahim Anlaşmaları için iyi hisleriniz olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Prens Selman yanıt olarak "Evet, İsrailliler ve Filistinliler için barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Selman konuya ilişkin ayrıca "İbrahim Anlaşmalarının bir parçası olmak istiyoruz ancak 2 devletli çözüm için de açık bir yol istiyoruz." diye konuştu.

        ABD Başkanı, Suriye'ye ilişkin açıklamasında ise Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın çetin bir insan olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan'ın talebi üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını dile getirdi.

        F-35 AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

        Trump, "Bunu yapmayı planlıyorum. Onlar harika bir müttefikler. İran'ın durumuna bakın, onların nükleer kapasitelerini yok etmek için yaptıklarımıza bakın. Evet, bunu yapacağımızı söyleyebilirim. (Suudilere) F-35'leri satacağız." şeklinde konuşmuştu.

        ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında Riyad'a F-35 satabileceklerini ve bu konuyu değerlendirdiklerini ifade ediyordu.

        Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise bu sürecin bazı zorluklarının olduğu ve özellikle İsrail'in bu tür bir satışa razı olmadığı şeklinde değerlendirmeler paylaşılmıştı.

        #suudi arabistan
        #ABD
        #trump
        #Selman
