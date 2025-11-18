Habertürk
        İsrail mülteci kampına saldırdı | Dış Haberler

        İsrail mülteci kampına saldırdı

        İsrail ordusunun, Lübnan'daki Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısı sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 23:53 Güncelleme: 19.11.2025 - 00:20
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

        Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

        Kampta Halid Bin Velid Camisi çevresine yapılan saldırının ardından silah seslerinin duyulduğu ve bölgeye ambulansların intikal ettiği bildirildi.

        Sağlık Bakanlığı saldırıda 13 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

        İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi.

        Açıklamada, Filistin Mülteci Kampı’nın Hamas’ın eğitim üssü olduğu ve saldırıda Hamas mensuplarının hedef alındığı iddia edildi. ​​​​​​​

        Öte yandan İsrail'in gün içinde Nebatiye vilayetinde 2 araca gerçekleştirdiği İHA saldırılarında da 2 kişi yaşamını yitirmişti.

        Ateşkes anlaşması

        İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

        Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

        İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

