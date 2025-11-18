İsrail mülteci kampına saldırdı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

Kampta Halid Bin Velid Camisi çevresine yapılan saldırının ardından silah seslerinin duyulduğu ve bölgeye ambulansların intikal ettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı saldırıda 13 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi.

Açıklamada, Filistin Mülteci Kampı’nın Hamas’ın eğitim üssü olduğu ve saldırıda Hamas mensuplarının hedef alındığı iddia edildi. ​​​​​​​