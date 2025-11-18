Habertürk
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

        Galatasaray, sakat futbolcuları hakkında durum bilgilendirmesi yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 17:51 Güncelleme: 18.11.2025 - 18:04
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray Kulübü, sakatlığı bulunan 5 futbolcunun son durumuyla ilgili açıklama yayımladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

        "Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı. Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu'nun tedavisine devam edildi. Milli takımlarından bugün dönecek Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır."

