Türkiye’nin batısında ve kuzeybatısında, İtalya-Çekya-Almanya-Avusturya-İsviçre gibi ülkeleri kaplayan geniş bir alanda kış fırtınaları ve kuvvetli kar yağışları bekleniyor. İngiltere üzerindeki alçak basınç alanı doğuya, Orta Avrupa’ya ilerlerken, Rusya-Kazakistan-İran arasında geniş alanlar, yüksek basınç altında güneşli günler geçiriyor. Yağışlı havaların Avrupa’da bir süre kalmasını sağlayacak bu durum özetle Türkiye’nin batı ve kuzeybatısındaki ülkelere kışı getiriyor. Gelecek 8-10 gün boyunca batıdan doğuya tüm Avrupa’da kar havası var.

Bu sistem gelecek pazartesi ve salı (23-24 Kasım) Türkiye’ye ulaşarak kıyılarımıza yağmur bırakacak görünüyor. Türkiye’de Avrupa’da olduğu gibi henüz kar yağışı beklemiyoruz, içinde bulunduğumuz hava mevsim normallerinin bölgesine göre 4 ila 10°C üstünde sıcak ve aslında yüksek basınç alanı nedeniyle havanın kalitesi düşük. 19 Kasım Çarşamba günü de Türkiye genelinde benzer sıcaklıklarla geçecek. Marmara ve Kuzey Ege bugünlerde rüzgarı güneybatıdan, lodostan alıyor. 20-21 Kasım rüzgar sürati denizlerde 60 km/saat’i aşabilir, İstanbul gibi Marmara merkezlerinde de rüzgarlı bir hafta sonuna doğru uzanıyoruz.

REKLAM Hava sıcaklıkları gündüz İstanbul’da 20-22°C’lerde, Ankara’da 15-17°C’lerde seyrediyor. Sıcak rüzgarların estiği Doğu Akdeniz merkezlerinde ise Adana, Antakya, Osmaniye gibi yerler 28-30°C’lere ulaşıyor. İç Anadolu’da gece sıcaklıkları 1 ila 4°C civarında, Doğu Anadolu’da ise yer yer -2°C’lere kadar düşüyor (Yüksek kesimlerde ise -10°C’lere kadar iniyor). "KIYI EGE VE MARMARA'DA BULUTLULUK ARTIYOR" Batıdan ve güneybatıdan esen rüzgarlarla kıyı Ege’de ve Marmara’da bulutlar artıyor. Gölgede üşütebilen hava, güneş altında bir yaz başlangıcı tadı veriyor. Aynı gün yaşanan bu soğuk ve sıcak havalar, sağlık koşullarımızı da zorlayabilir. Günlerin özellikle akşam ve gece saatleri hava kalitesi sağlıksız seviyelere kadar düşüyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir gibi sanayisi de olan merkezlerde akşam saatleri düşük hava kalitesi rahatsız edici olabilir. Gelecek hafta Ege ve Akdeniz kıyılarımızı bir nebze rahatlatabilecek yağışlı sistem muhtemelen şehir sellerine, caddelerde gölleşme, alt geçitlerde su baskını gibi olaylara yol açacaktır. Haftaya özellikle Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Çanakkale gibi merkezlerin kıyı ilçelerinde sağanaklar nedeniyle olumsuzluklar yaşanabilir. Yağmurun baraj havzalarına, göllere ve derelere düşen kısmı bereketli olacaktır. Şehir içlerinde ise gelecek günlerde tahminin güncel halini de izleyerek tedbirler alınabilir.