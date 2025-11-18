Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Ufukta yağış göründü! Rüzgar da devam edecek! | Son dakika haberleri

        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!

        Yağışsız ve kurak günler devam ederken Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, son tahminleri kaleme aldı. Öztel, "Gelecek 8-10 gün boyunca batıdan doğuya tüm Avrupa'da kar havası var. Bu sistem gelecek pazartesi ve salı Türkiye'ye ulaşarak kıyılarımıza yağmur bırakacak görünüyor." dedi. Öztel ayrıca, İstanbul gibi Marmara merkezlerinde rüzgarlı bir hafta sonuna doğru uzandığımızı da kaydetti

        Giriş: 18.11.2025 - 14:18 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye’nin batısında ve kuzeybatısında, İtalya-Çekya-Almanya-Avusturya-İsviçre gibi ülkeleri kaplayan geniş bir alanda kış fırtınaları ve kuvvetli kar yağışları bekleniyor. İngiltere üzerindeki alçak basınç alanı doğuya, Orta Avrupa’ya ilerlerken, Rusya-Kazakistan-İran arasında geniş alanlar, yüksek basınç altında güneşli günler geçiriyor. Yağışlı havaların Avrupa’da bir süre kalmasını sağlayacak bu durum özetle Türkiye’nin batı ve kuzeybatısındaki ülkelere kışı getiriyor. Gelecek 8-10 gün boyunca batıdan doğuya tüm Avrupa’da kar havası var.

        Bu sistem gelecek pazartesi ve salı (23-24 Kasım) Türkiye’ye ulaşarak kıyılarımıza yağmur bırakacak görünüyor. Türkiye’de Avrupa’da olduğu gibi henüz kar yağışı beklemiyoruz, içinde bulunduğumuz hava mevsim normallerinin bölgesine göre 4 ila 10°C üstünde sıcak ve aslında yüksek basınç alanı nedeniyle havanın kalitesi düşük. 19 Kasım Çarşamba günü de Türkiye genelinde benzer sıcaklıklarla geçecek. Marmara ve Kuzey Ege bugünlerde rüzgarı güneybatıdan, lodostan alıyor. 20-21 Kasım rüzgar sürati denizlerde 60 km/saat’i aşabilir, İstanbul gibi Marmara merkezlerinde de rüzgarlı bir hafta sonuna doğru uzanıyoruz.

        REKLAM

        Hava sıcaklıkları gündüz İstanbul’da 20-22°C’lerde, Ankara’da 15-17°C’lerde seyrediyor. Sıcak rüzgarların estiği Doğu Akdeniz merkezlerinde ise Adana, Antakya, Osmaniye gibi yerler 28-30°C’lere ulaşıyor. İç Anadolu’da gece sıcaklıkları 1 ila 4°C civarında, Doğu Anadolu’da ise yer yer -2°C’lere kadar düşüyor (Yüksek kesimlerde ise -10°C’lere kadar iniyor).

        "KIYI EGE VE MARMARA'DA BULUTLULUK ARTIYOR"

        Batıdan ve güneybatıdan esen rüzgarlarla kıyı Ege’de ve Marmara’da bulutlar artıyor. Gölgede üşütebilen hava, güneş altında bir yaz başlangıcı tadı veriyor. Aynı gün yaşanan bu soğuk ve sıcak havalar, sağlık koşullarımızı da zorlayabilir. Günlerin özellikle akşam ve gece saatleri hava kalitesi sağlıksız seviyelere kadar düşüyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir gibi sanayisi de olan merkezlerde akşam saatleri düşük hava kalitesi rahatsız edici olabilir.

        Gelecek hafta Ege ve Akdeniz kıyılarımızı bir nebze rahatlatabilecek yağışlı sistem muhtemelen şehir sellerine, caddelerde gölleşme, alt geçitlerde su baskını gibi olaylara yol açacaktır. Haftaya özellikle Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Çanakkale gibi merkezlerin kıyı ilçelerinde sağanaklar nedeniyle olumsuzluklar yaşanabilir. Yağmurun baraj havzalarına, göllere ve derelere düşen kısmı bereketli olacaktır. Şehir içlerinde ise gelecek günlerde tahminin güncel halini de izleyerek tedbirler alınabilir.

        "KÜÇÜK MERKEZLERDE DE SUSUZLUK VAR"

        Haftaya umudumuz bu yağmurların geniş alanlarda etkili olması, fakat Marmara ve Ege kıyıları hariç Antalya çevresi ve biraz da Batı Karadeniz ile Ege’nin iç kesimlerinde lokal olarak yağış kaydedilecek görünüyor. Yani Ankara, Konya, Eskişehir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu merkezleri gibi yerlerde henüz önemli bir yağmur beklenmiyor. Bu sonbahar özellikle Anadolu’da yağışlar ortalamaların kabaca %45’i kadar az gerçekleşti. Aralık ayının başlarında ise uzun vadeli tahminler yine güneşli günler var diyor.

        Bu durum elimizdeki suyun bir müddet daha yetmesi gerekeceğine bir işaret olabilir. Türkiye ilk kez kurak bir sonbahar geçirmiyor fakat bu kez büyük şehirlere ilave olarak daha küçük merkezler de susuz yakalandı. Doğudan batıya her yerde su azalıyor, yağmurun şehirlerde, düştüğü yerde biriktirilmesi ile ilgili her türlü pozitif gelişmeye ihtiyaç var.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"