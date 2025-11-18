Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı! - Fenerbahçe Haberleri

        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Fred için verdiği rapor ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 10:03 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:03
        1

        Geçtiğimiz sezonun en etkili isimlerinden biri olan Brezilyalı oyuncu, bu sezon istikrarsız performansı nedeniyle gözden düşmüştü.

        2

        Tecrübeli oyuncu, teknik direktör Domenico Tedesco’nun göreve gelmesiyle birlikte kulübede kendisine yer bulmuştu. Ancak her şey Kayserispor maçında değişti...

        3

        İsmail Yüksek’in kart cezası nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada sahaya ilk 11’de çıkan Fred, ortaya koyduğu oyunla adeta "Ben geri döndüm" mesajı verdi.

        4

        Brezilyalı yıldız, yüksek pas isabeti, oyunu yönlendirme becerisi ve takıma kattığı enerjiyle tribünlerden alkış aldı. Bu performans, teknik heyetin de fikrini değiştirdi.

        5

        Tedesco’nun ayrılığı gündemde olan oyuncu için yönetime "Kalsın" raporunu verdiği öğrenildi.

        6

        İtalyan teknik adam, Brezilyalı futbolcuyu artık kritik anlarda sahaya sürmeyi planladığı isimler arasında görüyor.

        7

        Tecrübeli oyuncuyla milli arada da yakından ilgilenen Tedesco'nun Fred’in antrenmanlardaki performansından memnun olduğu öğrenildi.

        8

        Sambacı’nın fiziksel olarak da güçlendiği ve sezonun geri kalanında Fenerbahçe’nin önemli kozlarından biri olacağı belirtiliyor.

        9
