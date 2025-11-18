Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Fred için verdiği rapor ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezonun en etkili isimlerinden biri olan Brezilyalı oyuncu, bu sezon istikrarsız performansı nedeniyle gözden düşmüştü.
Tecrübeli oyuncu, teknik direktör Domenico Tedesco’nun göreve gelmesiyle birlikte kulübede kendisine yer bulmuştu. Ancak her şey Kayserispor maçında değişti...
İsmail Yüksek’in kart cezası nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada sahaya ilk 11’de çıkan Fred, ortaya koyduğu oyunla adeta "Ben geri döndüm" mesajı verdi.
Brezilyalı yıldız, yüksek pas isabeti, oyunu yönlendirme becerisi ve takıma kattığı enerjiyle tribünlerden alkış aldı. Bu performans, teknik heyetin de fikrini değiştirdi.
Tedesco’nun ayrılığı gündemde olan oyuncu için yönetime "Kalsın" raporunu verdiği öğrenildi.
İtalyan teknik adam, Brezilyalı futbolcuyu artık kritik anlarda sahaya sürmeyi planladığı isimler arasında görüyor.