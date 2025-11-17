Vincenzo Montella: İspanya maçı bir test olacak

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ MAÇ" Bizim için çok önemli bir maç. Hazırlık maçı tadında geçmeyecek. Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Herkesi çok iyi hazırladık ve istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. "DOĞRU İŞLER YAPTIK" Grupta İspanya maçı haricinde istediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık. Geçmişte '5 maçta 15 gol atılan' dönem var mıydı? Ben pek hatırlamıyorum. Gürcistan direkt rakibimiz olarak görünüyordu. 2 maçı da kazandık. Doğru işler yaptık.

REKLAM "HEPİMİZ İÇİN BİR TEST OLACAK" İlk maça nazaran daha dengeli olmalıyız. Kendi atak futbolumuzu oynayacağız ama İspanya'nın farkındayız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik. Bu tarz maçlar her zaman büyük bir motivasyondur. Futbolculuk dönemime dönüp baktığımda, en sevdiğim karşılaşmaların bu tip maçlar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü böyle maçlarda kendinizi kanıtlamak istersiniz. Bizim de kendi seviyemizi tartmamız açısından çok önemli bir karşılaşma olacak. Hepimiz için bir test olacak. "ARDA GÜLER UMARIM KENDİ BÖLGESİNDE EN İYİSİ OLUR" Arda'nın ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu önceden de biliyorduk. İki senedir buradayım ve her gün yeteneğine şahit oluyoruz. Sadece milli takımda değil, kendi kulübünde de ne kadar büyük hedeflere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok gelişen bir futbolcu ve hâlâ gelişmeye devam edebilecek biri. Hırsıyla ve yaklaşımıyla bunu her seferinde gösteriyor. Umarım kendi bölgesinde de en iyisi olabilir.

"FUTBOLDA HER ŞEY MÜMKÜN" Futbolda her şey mümkün. Hırs, istek ve kendi futbolumuzla İspanya'yı yenebileceğimizi biliyoruz. Neden olmasın? "MİLLİ TAKIM GELECEĞİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM FUTBOLCULAR" Emirhan Topçu sakatlığında Yusuf Akçiçek'i çağırdık çünkü milli takımda geleceği olduğunu düşünüyoruz. Ben kimseyi memnun etmek için karar almıyorum. A Milli Takım'ın geleceğini düşünerek karar alıyorum. İsak Vural da uzun zamandır yakından takip ettiğimiz bir futbolcu. Geleceği olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. Benim değerlendirmem. Kenan Yıldız'ı da çağırdığımızda da spekülasyonlar olmuştu. Bizimle beraber geleceği olduğunu düşündüğümüz futbolcuların burada bizimle vakit geçirmeleri çok önemli.