        Haberler Dünyadan Michael J. Fox ailesiyle galaya ev sahipliği yaptı

        Michael J. Fox ailesiyle galaya ev sahipliği yaptı

        29 yaşında Parkinson hastalığına yakalanan 'Geleceğe Dönüş' serisinin ünlü oyuncusu Michael J. Fox, kurduğu vakıfla 2.5 milyar dolar topladı. Fox, yeni bir yardım gecesi düzenleyerek hastalığın tedavisi için yapılan araştırmalara destek olmaya devam ettiğini gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 10:38 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:41
        1980'li yılların ünlü serisi 'Geleceğe Dönüş'ün başrol oyuncusu Michael J. Fox, 29 yaşında Parkinson hastalığına yakalanarak ışıltılı kariyerine erken veda etmek zorunda kaldı. Fox, her ne kadar mesleğinden uzaklaşsa da sinema sektörü ve hayranları ondan uzaklaşmadı.

        'Geleceğe Dönüş', sinemanın en iyi bilim - kurgu filmlerinden biri olarak kabul ediliyor.
        'Geleceğe Dönüş', sinemanın en iyi bilim - kurgu filmlerinden biri olarak kabul ediliyor.

        Michael J. Fox, kurduğu vakıfla, Parkinson hastalığının tedavisi için her fırsatta yardım topladı / topluyor. 2000'de kurulan Michael J. Fox Vakfı, Parkinson hastalığının tedavisini mümkün kılmak için yapılan araştırmalar için 25 yılda 2.5 milyar dolar yardım toplamayı başardı.

        Michael J. Fox Vakfı, New York'ta "Parkinson'u Tedavi Etme Yolunda Komik Bir Şey Oldu" adını verdikleri yeni bir yardım etkinliği düzenledi.

        64 yaşındaki Michael J. Fox, eşi Tracy Pollan ve dört çocuğuyla birlikte kırmızı halıda yan yana geldi. 1988'de evlenen çiftin 36 yaşında Sam adında bir oğlu, 30 yaşında Aquinnah ve Schuyler adında ikiz kızları ve 24 yaşında Esme adında bir kızı var. Fox, galada ailesi hakkında konuşurken, "Çok destekleyici ve harikalar" ifadesini kullandı.

        Gecenin sunuculuğunu Denis Leary üstlenirken, Jackson Browne sahnede şarkı söyledi. Komedyenler; Nikki Glaser ile Jon Stewart, aralarında Meg Ryan'ın da bulunduğu konukları esprileriyle eğlendirdi.

        Michael J. Fox, her ne kadar 2020'de oyunculuktan emekli olduğunu duyursa da zaman zaman kamera karşısına geçiyor. Onlardan biri de mayıs ayında çekilmeye başlanacak olan 'Shrinking' dizisinin üçüncü sezonu olacak. Fox'un dizide Harrison Ford ile birlikte rol alacağı açıklandı.

        1990'ların başındaki teşhisinin ardından Michael J. Fox, 1996'dan 2001'e kadar 'Spin City'de ve 2010 - 2016 arasında 'The Good Wife'da rol alarak çalışmaya devam etti.

        Michael J. Fox, 1985 yapımı 'Geleceğe Dönüş' filmiyle ünlendi
        Michael J. Fox, 1985 yapımı 'Geleceğe Dönüş' filmiyle ünlendi
        #Michael J. Fox
        #parkinson
        #yardım
        #gala
        #kırmızı halı
