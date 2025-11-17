Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'ın Kırcaali iline bağlı Mestanlı ilçesindeki mütevazı evi artık sessiz değil…

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun şekilde restore edilen ev, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından müzeye dönüştürüldü.

Bir dönemin acılarını, gururunu ve direncini duvarlarında taşıyan Mestanlı’daki evin kapıları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından açılacak.

Bölgenin kültürel dokusunu güçlendirmeye yönelik bu çalışmayla eş zamanlı olarak aynı topraklarda toplumsal hayata katkı sunan bir başka proje daha tamamlandı.

REKLAM

Yapımı yine TİKA tarafından gerçekleştirilen Kırcaali Merkez Camii, bu coğrafyada Türkiye’nin destekleriyle hayata geçirilen önemli bir manevi buluşma noktası oldu.

HAFIZAYLA MÂNEVİYAT YAN YANA

Aynı coğrafyada, Türkiye’nin katkılarıyla yükselen Kırcaali Merkez Camii’nin açılışı ise Cep Herkülü'nün anı evi gibi yine Bakanlar Ersoy ve Bak'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kırcaali Merkez Camii aynı zamanda Bulgaristan’da külliyesi bulunan tek cami olma özelliği taşıyor. EFSANENİN İZLERİ GELECEK KUŞAKLARA IŞIK TUTACAK Cep Herkülü'nün büyüdüğü evin kapısından içeri adım atanlar, yalnızca bir sporcunun değil; bir halkın yeniden doğuş hikayesine tanıklık edecek. Dünyaya adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu'nun azmi ve vefa dolu hikayesi bu müzede gelecek kuşaklara aktarılacak. REKLAM BİR HAFIZA MEKÂNININ DOĞUŞU: ANI EVİ PROJESİ Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2021 yılında başlattığı proje ile Cep Herkülü’nün aile fertleri ve yakın çevreyle görüşülerek müze için kullanılabilecek kişisel eşyalar, ödüller, plaketler ve hatıralar titizlikle derlendi. Taş yapının özgün dokusu 2023 yılında başlayan kapsamlı tadilatla yeniden ortaya çıkarılarak kapı, pencere, döşeme ve tavanlar aslına uygun olarak yenilendi. Türkiye’de hazırlanan teşhir-tanzim unsurlarının montajıyla proje 2024 yılında tamamlandı. ÖZGÜN HALİNE KAVUŞTURULAN YAPI ANI EVİ OLDU Mestanlı merkezinde toplam 104 metrekare kapalı alana ve 390 metrekare avluya sahip olan iki katlı taş bir yapı özgün haline getirildi ve bir anı evine dönüştürüldü.

Bahçede yıllarca görüntüyü kapatan büyük trafo binası kaldırılarak yapı yeniden görünür hale getirildi. REKLAM Dış cephedeki özgün olmayan sıvalar söküldü ve yapının taş dokusu yeniden ortaya çıkarıldı. ALT KAT: AİLENİN İZLERİ Müzenin alt katı Naim Süleymanoğlu’nun ailesiyle yaşadığı yılları yansıtan etnografik bir düzenlemeyle hazırlandı. Bu bölümde; Süleymanoğlu ailesinin orijinal eşyaları, annesi Hatice Hanım ile babası Süleyman Bey ve üç çocuğun silikon heykelleri, dönemsel sedir, kilim, ocak ve mutfak ögeleriyle birlikte ahşap kapı, sandık, sepet ve köy yaşamına dair unsurlar yer aldı. ÜST KAT: ŞAMPİYONUN YOLCULUĞU Müzenin üst katındaki iki ayrı oda millî sporcumuzun spor hayatını iki dönemde anlatacak. Bulgaristan adına kazandığı madalya ve belgeler, ilkokul çantası, haltere başladığı yıllara dair materyaller, kendi anlatımıyla hayat hikâyesinin gösterildiği ekran ve minik ziyaretçiler için “Oyuncak Naim” alanı Cep Herkülü’nün Bulgaristan yıllarını yansıtacak. REKLAM Türkiye’deki Naim ise silikon heykeli ve iltica sonrası kazandığı madalyalar, antrenmanlarda kullandığı halter, eşofman, tişört ve ayakkabı replika takımı, olimpiyat madalyası replikaları ile Devlet Üstün Hizmet Beratı ve olimpiyat belgeleriyle anlatılacak.