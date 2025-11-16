35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan çiftçi Adalet Yıldız’a, 6 ay önce başlayan boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve yutma güçlüğü şikayetleriyle başvurduğu hastanede 3'üncü evre gırtlak kanseri tanısı aldı. 35 yıl boyunca günde 1,5 paket sigara içen Yıldız, birçok merkezin ardından Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Adalet Yıldız, 20 gün önce hastanede 7 saat süren gırtlak parsiyel cerrahi (gırtlağın veya ses kutusunun bir kısmının cerrahi olarak çıkarılması işlemi) işlemi ile sağlığına kavuştu.

"BUNDAN SONRA KESİNLİKLE SİGARA İÇMEYECEĞİM"

3 çocuk babası Adalet Yıldız, geçmeyen bir boğaz ağrısı, yutkunma şikayetiyle çeşitli hastanelere gittiğini anlatarak, "Hastanelerde boğazımda bir kitle olduğunu söylediler. Askerliğimden bu yana 35 yıldır günde 1,5 paket sigara kullanıyordum. İşimizin gereği, gecemiz gündüzümüz belli olmadığı için çalışırken sigara içiyorduk. Bazı hastanelere gittik; ölme ihtimalim olduğunu söylediler, kemoterapi önerdiler, kimisi 'gırtlağın tamamını alacağız' dedi. Sonra buraya geldik. En azından bu ameliyatla tamamen sesimi kaybetmedim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bundan sonra kesinlikle sigara içmeyeceğim. Kesinlikle sigara içmek yok. Ve insanlara, sigara içenlere tavsiyem; bir an evvel bırakmak olur. 2 ay içerisinde benim hayatım karardı. Çocuklarım, eşim ve ailem beni hayata bağladı, onlar bana çok sıkı sarıldı" dedi.