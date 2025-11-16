Sultanbeyli'de otomobilin çarptığı scooterlı çocuk hayatını kaybetti

Sultanbeyli'de caddede otomobilin çarptığı scooterlı Mesna Yiğit Emirkulu (12), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 15 Kasım saat 15.35 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, caddede ilerleyen Neşe Ç.’nin kontrolündeki otomobil, o sırada ara sokaktan çıkan scootera çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Scooterı kullanan Mesna Yiğit Emirkulu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pendik’te bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise otomobil sürücüsü Neşe Ç.’yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Mesna Yiğit Emirkulu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu’na götürülen Emirkulu’nun cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı.