İstanbul… Yıl 2007. Takvimler 28 Ağustos’u gösteriyordu. Yazın ağır sıcakları kente çökmüşken Beşiktaş’ta sessiz bir apartmanın içinden rahatsız edici bir sessizlik yükseliyordu. Polise yapılan ihbarda 70 yaşındaki Ayşe Hanım’dan günlerdir haber alınamadığı bildirildi. Bunun üzerine adrese giden ekipler, kapıyı açar açmaz karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldı: Ayşe Hanım öldürülmüş, ağzına salatalık yerleştirilmiş ve ağzı bantlanmış halde bulunmuştu.

AYŞE HANIM İSTANBUL’A SATIŞ İÇİN GELMİŞTİ

Ayşe Hanım uzun yıllardır yurt dışında yaşayan bir kadındı. İstanbul’a, Türkiye’deki bazı mal varlıklarını satmak için gelmişti. Kent dışında bulunan bir evin satış işlemleriyle uğraşırken, Beşiktaş Ortaköy’de kendisine ait dairede kalıyordu. Yurt dışında yaşayan kızı günler boyunca annesine ulaşamayınca endişelendi. Önce telefona cevap alamadı, ardından annesinin İstanbul’daki komşularını arayarak annesine bakmalarını istedi.

Komşu kadın, Ayşe Hanım’ı en son pazar alışverişinden dönerken görmüştü. Kapıya gitti, zile bastı… Ancak içeriden en ufak bir ses gelmeyince daha fazla vakit kaybetmeden durumu polise bildirdi. Böylece korkunç cinayet ortaya çıktı.

KAN DONDURAN DETAYLAR Olay yeri inceleme ekipleri kısa sürede evdeki çalışmalara başladı. Evde bir dağınıklık yoktu, Ancak evin içinden alınan bir şey var mı yok mu o da bilinmiyordu. Ayşe Hanım'ın ağzına yerleştirilen salatalık ve bant, olayın sıradan bir gasp ya da kavga olmadığını gösteriyordu. Bu tuhaf detay, dedektiflerin dikkatini hemen çekti. CİNAYET MASASI DEVREDE Dosyaya el koyan Cinayet Masası dedektifleri, yaşlı kadının kimlerle görüştüğünü, satış işlemleri sırasında temas kurduğu kişileri ve son günlerde evine gelen giden kim varsa hepsini tek tek araştırmaya başladı. Ayşe Hanım'ın Türkiye'ye geliş amacı, satış için görüştüğü kişiler ve evdeki ilginç detaylar… Tüm bu unsurlar dedektiflerin önünde çözülmesi gereken karmaşık bir bulmacaya dönüşmüştü. Ayşe Hanım'ı kim, neden öldürmüştü? Ağzına salatalık yerleştirilmesi ne anlama geliyordu? Cinayet bir mesaj mıydı, yoksa kişisel bir husumetin sonucunda mı işlenmişti? Tüm bu soruların yanıtını Cinayet Masası'nın titiz çalışmaları verecekti.

SU BARDAĞINDAKİ PARMAK İZİ Cinayet uzmanı, emekli polis memuru Mustafa Bayram, bu cinayetin çok önemli bir vaka olduğunu belirterek yaşananları şöyle anlattı: "Evin kapısında herhangi bir zorlama yoktu. Bu da katilin tanıdık ya tanıdık biri ya da maktulümüzü takip edip tehditle içeri giren bir şüpheli veya şüpheliler olabileceğini gösteriyordu. Biz Cinayet Masası olarak çalışmaya başladığımızda, her zaman olduğu gibi olay yerinden elde edilecek en küçük bir ipucunun bile bizi katile götürebileceğini biliyorduk. Bu nedenle Olay Yeri İnceleme'nin titiz çalışması çok değerlidir. Evde yapılan incelemede, cinayetin işlendiği odada hiçbir iz yoktu. Şüpheliye ait DNA ya da parmak izi bulunamadı. Ancak başka bir odada yanlış hatırlamıyorsam mutfakta bir su bardağında parmak izi tespit edildi. Bu parmak izi maktule ait değildi. Bu durum, dışarıdan gelen birinin evde su içtiğini gösteriyordu. Tüm komşulardan parmak izi örnekleri alındı, ancak eşleşme çıkmadı. Sabıkalı kişilerin parmak izleriyle karşılaştırma yapıldı, yine sonuç alınamadı."

İSTANBUL'DAKİ TÜM AKRABALARI Yaşlı kadının cep telefonu kayıtları incelemeye alındı. Ancak kayıtlar, şüpheliye uzanacak herhangi bir ipucu vermedi. Bunun üzerine Cinayet Masası dedektifleri, Ayşe Hanım'ın Türkiye'de yaşayan tüm akrabalarının listesini çıkardı. Akrabalar tek tek bulunarak hem parmak izleri karşılaştırıldı hem de ifadeleri alındı. Ancak hiçbir ifadede sonuca götürecek bir bilgiye rastlanmadı. Parmak izi karşılaştırmalarında da herhangi bir eşleşme çıkmadı. BİR GENÇ KIZIN İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ Aylar geçti, ancak soruşturmada hiçbir iz bulunamadı. Bayram, ekip arkadaşlarının çok titiz çalıştığını belirterek alınan bir ifadenin özellikle dikkat çektiğini söyledi. O detayları şöyle anlattı: "Olaya bakan ekip arkadaşlarımız işin peşini hiç bırakmadı. O dönemde çevreyi gören herhangi bir güvenlik kamerası da yoktu. Maktulümüzün görüştüğü herkes tek tek incelemeden geçirildi. Akrabalarından başlayıp en yakınlarına kadar uzanan geniş bir araştırma yapıldı. Bu süreçte maktulün yakınlarından genç bir kadının ifadesine başvuruldu. Biz ifade alırken bazen hangi olayla ilgili olduğunu söylemeden genel sorular sorarız. Arkadaşlarımız da bu genç kadına 'Akrabaların kimler?' diye sormuş. Genç kadın akrabalarını tek tek saymış; ancak öldürülen maktulümüzün adını söylememiş. Parmak izi incelemesi de yapıldı ama bir eşleşme çıkmadı."

BİR KİŞİ AKRABASININ İSMİNİ NEDEN SÖYLEMEZ? İfadesi ve parmak izi alınan genç kadın, akrabalarını sayarken maktulün ismini neden vermemişti? Cinayet Masası dedektiflerinin dikkatini çeken nokta tam da buydu. Unutmuş olabilir miydi? Yoksa olayla bir ilgisi mi vardı? Dedektifler, bu soruların yanıtını bulmak için araştırmayı derinleştirdi. Bu genç kadına ulaşıldığında soruşturmanın üzerinden artık üç yıl geçmişti. Profil çalışması yapıldı ve genç kadının o dönemde nişanlı olduğu tespit edildi. NİŞANLISININ PARMAK İZİ UYUŞTU Cinayet uzmanı, emekli polis memuru Mustafa Bayram, bu izden yola çıkılarak genç kadının nişanlısının takip edilmeye ve araştırılmaya başlandığını söyledi. Bayram o süreci şöyle anlattı: "Arkadaşlarım bu kişiyi incelemeye başladı. Bu süreçte yaklaşık 200 kişinin ifadesi alınmış, parmak izleri kontrol edilmişti. Genç kadının ifadesinde maktulün ismini gizlemesinin bir anlamı olduğunu düşündük. Arkadaşlarım bu adamı alıp parmak izi incelemesine götürdü. Ve bu kişinin parmak izi, evdeki su bardağında bulunan iz ile birebir uyuştu.

Yıllar boyunca süren müthiş takip ve titiz çalışma sonucu arkadaşlarım örnek gösterilebilecek bir cinayet vakasını böylece çözdü." CİNAYETİ PLANLADILAR Parmak izinin uyuşması, üç yıl sonra cinayetin çözülmesini sağladı. Şüphelinin parmak izinin olay yerindeki bardakla eşleşmesi üzerine zanlı, cinayeti itiraf etti. Ortaya çıkan ayrıntılar ise kan dondurucuydu. Soruşturmaya göre nişanlı çift, yaşadıkları borç ve maddi sıkıntılar nedeniyle çıkmaza girmişti. Bu durumu aşmak isteyen genç kadın, akrabası olan Ayşe Hanım'ın yurt dışından gelip İstanbul dışındaki dairesini sattığını biliyordu. Bu nedenle yaşlı kadının üzerinde yüklü miktarda para olduğunu düşündüler. Nişanlı çift, Ayşe Hanım'ın parasını ele geçirmek için kan donduran bir cinayet planı yaptı. EVİ TEMİZLEMİŞLER Plana göre nişanlı çift, olay günü yaşlı kadının evine gitti. Tanıdık oldukları için eve rahatça giren çift, önce Ayşe Hanım'ı darp etti. Bağırmasını engellemek için ağzına salatalık yerleştirip bantladılar. Ardından yaşlı kadını boğarak öldürdüler.