Mozart'ın Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı? Klasik müziğin en ünlü melodisinin perde arkası!

Her piyanistin mutlaka çaldığı, her dinleyenin en az bir kez duyduğu Mozart’ın ünlü “Türk Marşı” aslında adından çok daha fazlasını anlatıyor. Eseri bu denli özel yapan şey, klasik müziğe yerleşmiş Osmanlı etkisinin izlerini hâlâ güçlü biçimde taşıması. Peki bu popüler marş neden “Türk” olarak anılıyor?

OSMANLI ETKİSİNİN AVRUPA’YA YANSIMASI

Mozart’ın ünlü “Türk Marşı” (Rondo Alla Turca) adını almasının temel nedeni, 18. yüzyılda Avrupa’da yükselen “Türk modası” ve Osmanlı kültürüne duyulan hayranlık.

O dönemde Osmanlı İmparatorluğu güçlü bir politik ve kültürel aktör olarak Avrupa’nın hayal gücünü etkiliyordu. Özellikle mehter müziğinin ritmi ve tınıları, Batı bestecilerinin ilgisini çekmişti. Mozart da bu akımı takip eden sanatçılardan biri oldu.

MEHTER MÜZİĞİNDEN ESİNLENEN RİTİMLER

Rondo Alla Turca, Mozart’ın 1783’te bestelediği Piyano Sonatı No.11in üçüncü bölümü. Eserde duyulan marş ritmi, hızlı yürüyüş temposu ve vurmalı çalgıları taklit eden keskin vurgular, doğrudan mehter müziğini andırıyor.