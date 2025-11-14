Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Diyabette yapay pankreas dönemi | Sağlık Haberleri

        Diyabette yapay pankreas dönemi

        Diyabet Türkiye'de hızla artıyor. Diyabet görülme sıklığının her 10 yılda bir yüzde 100 arttığını vurgulayan Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, diyabetin kesin tedavisi noktasında önemli gelişmeler yaşandığını, bunlardan ilkinin yapay pankreas, ikincisinin ise kök hücre tedavisi olduğunu söyledi

        Giriş: 14.11.2025 - 12:38 Güncelleme: 14.11.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. İç Hastalıkları ve Endokronoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, Türkiye'de 12 milyon diyabet hastası olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 milyonun hastanın tedavi altında olduğunu söyledi.

        Prof. Dr. M. Temel Yılmaz
        Prof. Dr. M. Temel Yılmaz

        DİYABET ARTIŞ HIZIMIZ AVRUPA ORTALAMASININ 4 KATI

        Türkiye'de diyabet görülme sıklığının her 10 yılda yüzde 100 arttığını vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, "Diyabetin artış hızı, dünya ortalamasının 2, Avrupa ortalamasının ise 4 katı kadar. Diyabet dünyada en önemli ilk altı sırada olan ölüm nedeninin dört tanesinin bir numaralı sebebi" ifadelerini kullandı.

        DİYABET TEDAVİSİNDE YAPAY PANKREAS DÖNEMİ

        Prof. Dr. Yılmaz, diyabetin kesin tedavisi noktasında önemli gelişmeler yaşandığını anlatarak, bunlardan ilkinin yapay pankreas, ikincisinin ise kök hücre tedavisi olduğunu söyledi.

        Yılmaz, "Bundan sonraki süreç artık yapay pankreas ve kök hücre dönemi olacak" dedi.

        Şahin Duman
        Şahin Duman

        YAPAY PANKREAS KULLANAN TİP 1 DİYABET HASTALARI ANLATTI

        29 yıldır tip 1 diyabet hastası olan Şahin Duman, yapay pankreastan önce uygulanan tedavi yönteminin kan şekerinin düzenlenmesine yeterli olmadığını ifade ederek, "2007'den 2015'e kadar kablolu insülin pompası kullandım ama bu sistemlerde de kan şekerlerim çok regüle olmadı. Kan şekerim istenen duruma gelmiyordu. 2024'te de yapay pankreasla tanıştım" dedi.

        Yaklaşık 1.5 seneden fazladır yapay pankreas kullanan Duman, "Kan şekerlerim gayet iyi gidiyor, bu da çok mutluluk verici bir şey" ifadelerini kullandı.

        Janset Burcu Kubat Kırmızıgül
        Janset Burcu Kubat Kırmızıgül

        Üniversite öğrencisiyken babasının kaybının ardından tip 1 diyabet tanısı alan Janset Burcu Kubat Kırmızıgül ise 15 yılı aşkın bir süredir diyabetle yaşıyor.

        Yapay pankreas kullanan Kırmızıgül'ün sürekli glikoz izleme sistemi sayesinde 2 dakikada bir kan şekeri ölçülüyor. Bu ölçümler doğrudan yapay pankreas sistemine iletiliyor ve algoritma, rezervuarda bulunan insülinden ne kadar gönderilmesi gerektiğine karar veriyor.

        DİYABET HASTALARININ 3'TE 1'İ HASTALIĞINDAN HABERSİZ

        Diyabet hastalarının 3'te 1'inin şu anda diyabetli olduğunu bilmediğini ancak bu süreç içinde bazı organlarda hasar oluştuğunu kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, "Onun için diyabetin kontrolü çok önemli. Diyabet hastaları mutlaka her yıl düzenli olarak bulgu olsun olmasın kontrollerini yaptırmalı. O zaman diyabet çok uzun yıllar 50, 60, 80 sene hiçbir hastalık yapmadan kontrol altına alınabiliyor" diye konuştu.

        Diyabetin kaynağını, 21. yüzyılın yeni hayat modelinden aldığını kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, hareketsiz yaşam, ekranlar önünde geçirilen uzun saatler, buna bağlı olarak yeme alışkanlıklarının bozulmasıyla insülin direnci, obezite ve obeziteden sonra diyabet görüldüğünü söyledi ve diyabetin büyük bir hızla yayıldığını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        22 ilde Orkinos Operasyonu! 138 gözaltı!
        22 ilde Orkinos Operasyonu! 138 gözaltı!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        İki kez uçak kazası yaşadı! Biri mucize, biri yıkan haber!
        İki kez uçak kazası yaşadı! Biri mucize, biri yıkan haber!
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        Japonya Başbakanı: 2 ila 4 saat uyuyorum
        Japonya Başbakanı: 2 ila 4 saat uyuyorum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Otoyolda dehşeti yaşadılar! Karı-koca hayatını kaybetti!
        Otoyolda dehşeti yaşadılar! Karı-koca hayatını kaybetti!
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Hitler'in DNA analizi
        Hitler'in DNA analizi
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışında rekor
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?