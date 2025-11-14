Bilim insanlarının yıllardır sürdürdüğü araşırma sona erdi: Hitler'in DNA analizi

Araştırmacılar, Nazi Almanyası'nın diktatörü Adolf Hitler'e ait olduğuna inanılan bir DNA örneğini analiz etti. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre bu analiz, Hitler'in ergenliği geciktirebilen nadir bir bozuklukla ilişkili genetik bir işaret taşıdığını ortaya koyuyor.

Dört yıldan fazla süren araştırmaya, İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nde görev yapan ve Kral III. Richard'ın kalıntılarını tanımlamasıyla bilinen genetikçi Prof. Turi King öncülük etti. King, 1945'te Hitler'in intihar ettiği sığınakta bulunan kanlı bir kanepeden alınan kumaş parçasında Hitler'in kanının bulunduğunu ve buradan çıkarılan DNA örneğini Hitler'in doğrulanmış bir akrabasıyla karşılaştırarak doğruladığını söyledi.

BELGESEL YARIN İNGİLTERE'DE YAYINA GİRECEK

Yıpranmış küçük kumaş parçası, 1945'te ABD Ordusu Albayı Roswell P. Rosengren'in eline geçmişti. Rosengren, General Dwight D. Eisenhower'ın iletişim subayıydı. Belgeselde anlatıldığına göre, Sovyet güçleri Rosengren'in Hitler'in sığınağına girmesine izin verdiğinde, kanlı kanepeden küçük bir kumaş parçası kesti. Bu parça, Rosengren'in ailesinde kaldı ve 2014’te açık artırmayla satılarak Pennsylvania'daki Gettysburg Tarih Müzesi tarafından satın alındı.

Yıpranmış küçük kumaş parçasının ele geçirilmesi 80 yıl sonra bilim insanları harekete geçirdi, Hitleri'n DNA'sını incelemek için bir araya geldiler. Hitler'in biyolojik yapısı tüm ayrıntılarıyla incelendi ve belgesel, "Hitler'in DNA'sı: Bir Diktatörün Genetik Şifresi" başlıklı belgesel, cumartesi günü İngiltere'de Channel 4'da yayımlanacak. Araştırmada Hitler'in cinsel gelişimine dair çarpıcı bilgiler, soy kökeni üzerine analizler ve nörogelişimsel ya da psikiyatrik durumlarına ilişkin soru işaretleri yer alıyor. Hem araştırmanın yapılmış olması hem de vardığı sonuçlar, büyük olasılıkla ciddi tartışmalar yaratacak. "GEZEGENDEKİ EN SIKICI GENOM OLABİLİRDİ AMA DEĞİLDİ" Araştırmaya öncülük eden Prof. Turi King araştırma sonunda yaptığı açıklamada, "Bunu yapıp yapmama konusunda çok düşündüm. Gezegendeki en sıkıcı genom da olabilirdi. Ama öyle değildi" ifadelerini kullandı. Araştırmanın başlangıcında bilim insanları ne bulacaklarından, hatta örneğin gerçek olup olmadığından bile emin değildi. Şimdi ise genetiğin hem imkanlarını hem de sınırlarını gösteren bulgular ortaya çıktı.

İddia: Hitler'in bir cinsel gelişim bozukluğu vardı Sonuç: Doğru Araştırmanın bir bilimsel dergide yayımlanması planlanıyor, ancak temel bulgu şu: Hitler, ergenliğin normal ilerlemesini ve cinsel organ gelişimini engelleyen genetik bir bozukluk olan Kallmann sendromuna sahipti. 1923'te yapılan ve 2015'te ortaya çıkarılan bir tıbbi muayene belgesi, Hitler'in mikropenise sahip olduğunu gösteriyordu. Yeni genetik bulgu ise bunun ötesine geçerek Hitler'in Kallmann sendromuna sahip olduğunu ortaya çıkardı. Nazi Almanyası uzmanı tarihçi Alex J. Kay buna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu durum, Hitler'in özel hayatı tamamen dışlayarak siyasete olağanüstü derecede odaklanmasını açıklıyor. Diğer üst düzey Nazilerin eşleri, çocukları hatta ilişkileri vardı. Hitler ise bunların hiçbirine sahip değildi. Nazi hareketi sadece onun liderliğinde iktidara gelebilirdi." İddia: Hitler Yahudi kökenliydi Sonuç: Yanlış Yaşadığı dönemde bile, Hitler'in gizlice bir Yahudi büyükbabası olabileceğine dair söylentiler dolaşıyordu. Ancak genler bu iddiayı kesin bir biçimde çürütüyor. DNA analizi, Hitler'in soy kökeninin Avusturya Alman asıllı olduğunu gösterdi. Bu bulgu özellikle önemli, çünkü söylenti günümüzde bile yaşamaya devam ediyor. Örneğin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2022'de Ukrayna'yı "Nazi" olarak nitelemek için Hitler'in "Yahudi kanı taşıdığını" iddia etmişti.