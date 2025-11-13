Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağının pilotu şehit oldu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da bulunan telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığını ve pilotun şehit olduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, "Uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır." diyerek şehit olan pilotun ailesine başsağlığı dileğinde bulundu
Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağının, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de planlanmış bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.24'te Çanakkale'den hareket ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rijeka Havaalanı'nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) Türkiye saati ile (TSİ) 17.38'de Zagreb Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rijeka Havaalanı'na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rijeka Havaalanı'na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18.25'te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir."
PİLOT ŞEHİT DÜŞTÜ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının enkazına Senj yakınlarında ulaşıldığını, pilotun şehit olduğunu bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."
KURTULMUŞ: MEKÂNLARI CENNET OLSUN
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının pilotu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, orman teşkilatına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.
Yılmaz, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın, planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'dayken meydana gelen elim kaza sonucu düşmesiyle bir pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, orman teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."
DURAN: ORMAN TEŞKİLATIMIZA SABIR DİLİYORUM
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Hırvatistan’da Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilota ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Hırvatistan’da Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”