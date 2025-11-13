Habertürk
        Muazzez Abacı'nın cenazesinin getirilmesi için bakanlık devreye girdi

        Muazzez Abacı’nın cenazesinin getirilmesi için bakanlık devreye girdi

        Muazzez Abacı'nın cenazesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirilecek. Abacı için pazartesi günü AKM'de veda töreni düzenlenecek

        Giriş: 13.11.2025 - 19:35 Güncelleme: 13.11.2025 - 19:41
        Ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, tedavi gördüğü ABD’de 78 yaşında hayatını kaybetti.

        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        Muazzez Abacı’nın naaşının Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. Merhume sanatçının cenazesi, 17 Kasım Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenin ardından Ankara'da babası Oktay Altıoklar'ın mezarının yanına defnedilecek.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merhume sanatçının naaşının Türkiye’ye getirilmesi sürecini yakından takip ediyor. Abacı’nın cenazesi, uçakla Türkiye’ye getirilecek. Sürecin her aşaması, sanatçının kızı Saba Abacı ve menajeri Taner Budak ile yakın koordinasyon içinde yürütülüyor.

        Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda özel bir ekip oluşturularak, cenazenin nakli ve tören hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar titizlikle takip ediliyor.

        AKM’DE VEDA TÖRENİ

        Muazzez Abacı için 17 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir cenaze töreni düzenlenecek. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

        1998'DE DEVLET SANATÇISI OLMUŞTU

        Türk müziğine kazandırdığı unutulmaz eserler ve eşsiz yorumuyla milyonların gönlünde yer edinen Muazzez Abacı, 1998'de Kültür Bakanlığı tarafından 'Devlet Sanatçısı' ünvanına lâyık görülmüştü.

        Muazzez Abacı, klasik Türk sanat müziğini geniş kitlelerle buluşturduğu güçlü sesi, zarafeti ve sahne duruşuyla Türkiye’nin en değerli sanatçılarından biri olarak anılmaya devam edecek.

        #Muazzez Abacı
