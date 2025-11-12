Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, geçtiğimiz hafta kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek için gittiği ABD’de kalp krizi geçirmişti. Ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi: Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastanede, 78’inci yaş gününde hayatını kaybetti.

Muazzez Abacı'nın kalbine stent takılmış ve durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Ancak doktorları, sonraki kontrollerde anjiyo sırasında kullanılan kontrastlı sıvının böbreklerinde sorunlar yarattığını belirtmişti.

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı’nın vefatı, siyaset camiasında büyük üzüntü yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türk sanat müziğimizin usta yorumcusu ve güçlü sesi Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Türk sanat müziğinin güçlü sesi, usta yorumcu Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatıyla gönüllerde silinmez izler bırakan değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden, duyguyu ve zarafeti her notada yaşatan, yorumunun gücüyle gönüllere dokunan Muazzez Abacı'nın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Değerli Devlet Sanatçısı Sayın Abacı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türk sanat müziğimizin unutulmaz sesi, kıymetli sanatçımız Muazzez Abacı’nın aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: Türk sanat müziğinin eşsiz sesi, değerli sanatçımız Muazzez Abacı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Sanat hayatı boyunca bizlere bıraktığı unutulmaz eserleri, derin duygusallığı ve benzersiz yorumlarıyla Türk sanat müziğine ruh veren Abacı, her zaman kalplerimizde yaşayacaktır. Sanatın ve müziğin birleştirici gücünü en güzel şekilde temsil eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri: Türk sanat müziğinin usta ismi, sesiyle gönüllerimizde derin izler bırakan Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer: Türk sanat müziğimizin usta ve zarif sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı Hanımefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. MUAZZEZ ABACI KİMDİR? Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde"Kervan Plak yapımcılığında çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu. Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Birçok müzik şirketlerinden pek çok 45'lik ve LP doldurdu. "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş eseriyle tanındı

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı Selçuk Tekay'ın bestelediği "Vurgun" adlı şarkı ve albümle öne çıkan Muazzez Abacı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekti. Muazzez Abacı, zamanının büyük kısmını ABD’de yaşayan kızı Saba Abacı ve torunuyla geçiriyordu. Muazzez Abacı'nın vefatının ardından, ünlü isimler de üzüntülerini dile getiren paylaşımlarda bulundu. Nebahat Çehre: Bazı sesler hiç unutulmaz. Çok üzgünüm. Seda Sayan: Büyük ustayı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Muazzez Abacı, mekanın cennet olsun. Melek Baykal: Şarkılar siz olmadan hep eksik kalacak. Cenk Eren: Çok üzgünüm, çok. Büyük Abacı. Nilüfer: Maalesef kaybettik. Türk sanat müziğinde bir dev ses, bir ekol, aslan yürekli bir kadın. Çok severdim, çok. Kaybettik, hem de yaş gününde. Mekânı cennet olsun, nurlarla dolsun. Can Muazzez Abacı, sevgili Muazzez Abacı. Başımız sağ olsun.

Ata Demirer: Çok üzgünüm. Çağlayan gibi bir ses, muhteşem bir repertuvar, dev bir sanatçı… Marşandiz Stüdyosu’nda “Atacım, benim şarkımı okumuşsun” deyip ardından patlattığınız kahkaha ile hatırlayacağım sizi. Nur içinde yatın Muazzez Hanım. Allah sevenlerine ve yakınlarına sabır versin, Allah rahmet eylesin. Demet Akalın: Kendisini tanımak, kadrosunda olmak… O saçlarını kestirme, bir daha diyerek beni uyarmıştı ilk İzmir gazino dönemimde. Nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun. Bülent Ersoy: Bir devir daha kapandı… Canım arkadaşım, bu gece benim içimi yaktın, yandım, yandım, yandım. Nurlar içinde yat… Ziynet Sali: Türk müziğinin güçlü seslerinden, kıymetli Muazzez Abacı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun. Murat Boz: Muazzez Abacı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk müziğine sesiyle, duruşuyla, zarafetiyle silinmez izler bıraktı. Mekânı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Hadise: Efsane bir ses, unutulmaz bir kadın. Saygıyla anıyoruz. Ayşegül Aldinç: Türk sanat müziğinin en önemli, unutulmaz sesi Muazzez Abacı’nın doğum gününde hayata veda edişi son derece üzücü. Allah rahmetiyle uğurlasın. Ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun. Ebru Gündeş: Bir efsane geçti hayatımızdan… Dev sesi hep kulaklarımızda, gülüşü hep içimizde olacak… Yeriniz dolmaz büyük Abacı… Unutmayacağız! Hande Yener: Ülkemizin en kıymetli değerlerinden sayın Muazzez Abacı'ya Allah’tan rahmet ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Gülben Ergen: Büyük Abacı… Yeri dolmayacak büyük ses. Değerli büyüğüm Muazzez Abacı… Değerlisi Saba’ya, tüm ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Ajda Pekkan: Türk müziğinin eşsiz sesi, kıymetli dostum Muazzez Abacı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla, zarafetiyle ve yorumuyla kuşaklara ilham veren bu büyük değerimizin hatırası daima yaşayacaktır. Gözyaşları içinde, sevgili Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, ışıklar içinde uyusun.

Erol Evgin: Birlikte aynı sahneleri paylaştığım değerli dostum, Türk müziğinin çok büyük sanatçısı Muazzez Abacı'yı kaybettik. Derin bir üzüntü içindeyim. Sevgili Abacı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik dünyamıza başsağlığı diliyorum. Mahsun Kırmızıgül: Muazzez Abacı… Türk sanat müziğinin altın sesi sustu, ama bıraktığı yankı hiç dinmeyecek. Kırkbeşliklerden CD’lere uzanan bir ömür, her dönemi aynı zarafetle, aynı asaletiyle geçti. Sahneye çıktığında salonlar nefesini tutardı. Çok önemli bir sanatçıyı kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Selda Bağcan: Türk sanat müziğinin efsanesi Muazzez Abacı’yı kaybettik. Çok üzgünüm… Nükhet Duru: Üzüntüm tarifsiz… Doğum gününde bize veda eden Türk müziğinin çağlayan sesi, eşsiz yorumcusu, assolistimiz Muazzez Abacı… Üzerine yıldızlar yağsın, ruhun şad olsun. Neşe Karaböcek: Değerli sanatçı, kıymetli kardeşim Muazzez Abacı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamızın büyük bir değeri aramızdan ayrıldı. Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Nurlar içinde uyu, sevgili kardeşim…

Defne Samyeli: Türk sanat müziğinin efsane ismi, çocukluk yıllarıma sesiyle ve sahne hakimiyetiyle kazınan bir efsane. Sevgili Muazzez Abacı—hem de doğum gününde—aramızdan ayrılmış. Mekânı cennet olsun, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. İbrahim Tatlıses: Sesiyle, duruşuyla gönüllere taht kurdu… Büyük sanatçıydı. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun, Muazzez Abacı… Emel Sayın: Ah Muazzez’im… Can arkadaşım… Hepimizin kıymetlisi… Öyle üzgünüm ki! Seni unutmak mümkün değil. Çok özleyeceğiz. Mekânın cennet olsun. Deniz Çakır: Bir efsaneyi kaybettik. Çok üzgünüm.

Tarkan: Çok değerli Muazzez Abacı’yı kaybetmiş olmanın üzüntüsü ateş gibi düştü içime. Ne kadar eşsiz bir sesti, ne kadar usta bir yorumcuydu. Acı haberi öğrendiğimden beri şarkıları ve sesi susmuyor içimde. Yeri bir daha dolmayacak bir efsaneyi kaybettik. Nurlar, ışıklar içinde uyusun. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Mustafa Sandal: 90'lı yıllarda bir bestemi okuması şerefine nail olduğum üstat Muazzez Abacı'nın vefatı beni derinden üzdü. Allah rahmet eylesin, büyük sesin ve şarkılarının önünde saygıyla eğiliyorum. Mekânın cennet olsun, ablacım. Hülya Koçyiğit: Türk sanat müziğinin güçlü sesi ve yorumcusu Muazzez Abacı'yı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bize bıraktığı birbirinden özel eserlerle sadece kulaklarımızda değil, gönüllerimizde de taht kuran Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Nazan Öncel: Türk müziğinin eşsiz bir sanatçısını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Silemezler gönlümden; Vurgun, Şakayık ve nicelerini büyülü sesinden dinlemeye devam edeceğiz. Her gün biraz daha eksilirken, büyük hatırasına sevgi, özlem ve adı gibi saygıyla…

Muazzez Ersoy: Bana Türk sanat müziğini sevdiren, kendisinden etkilenerek müziğe yöneldiğim; Türk müziğini onun sayesinde, onun sesiyle sevdiğim büyük Muazzez Abacı... Türk müziğinin gelmiş geçmiş en nadide sesi...Hiçbir zaman unutulmayacaksınız. Mabel Matiz: Eşsiz Muazzez Abacı, hep sevgiyle ve hayranlıkla hatırlanacaksınız. Tüm sevenlerinin ve ülkemizin başı sağ olsun. Gül Sunal: Çok çok üzgünüm... Selami Şahin: Canım dostum, değerli sanatçı Muazzez Abacı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Yıllarca aynı sahneyi, müziği paylaştık; aynı duygularda buluştuk. Sesinde zarafet, kalbinde sevgi vardı. Ruhu şad olsun… Her zaman saygı, sevgi ve özlemle anacağım. Sibel Can: Çok üzgünüm… Ülkemizin en değerli sanatçılarından birini kaybettik ama benim için bu, çok daha farklı bir acı. Mekânın cennet olsun, ruhun şad olsun, canım Muazzez ablacığım. Ebru Yaşar: Mekânı cennet olsun.