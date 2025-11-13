İstanbul Büyükçekmece’de 3 kişinin can verdiği seri cinayetlerle ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polis tarafından her yerde aranan katil zanlısı Hakan K.’nin (32), öldürdüğü Melisa Kölekçi (27) ile bağlantısı çözüldü.

Hakan K. tarafından otel odasında öldürülen Melisa Kölekçi ile araç içinde öldürülen Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz üçlüsünün birbirleriyle olan ilişkileri mercek altına alındı.

Öldürülen Emrah Yılmaz.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, katil zanlısı Hakan K. ile canına kıydığı Melisa Kölekçi’nin uzun süre önce bir ilişki yaşadıkları ortaya çıktı. Sevgili oldukları iddia edilen ikili arasında zaman zaman ayrılıklar yaşandığı belirlendi.

Ulaşılan bilgilere göre, Melisa Kölekçi ile katil zanlısı Hakan K. arasında 6 yıl önce savcılığa yansıyan bir şikayet konusu saptandı. 2019 yılında ikilinin ilişki yaşadıkları, bu ilişkinin ardından ayrılık sürecine girdikleri ve Kölekçi’nin Hakan K.’den tehdit içerikli mesajlar aldığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Melisa’nın 6 yıl önceki şikayetinde, Hakan K.’den gelen mesajları da savcılığa sunduğu bilgisine ulaşıldı.

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Hakan K.’nin mesajlarında; "Sana bu dünyada cehennemi yaşatmazsam şerefsizim. Seni kendim arayıp bulduğumda insan içine çıkılmaz hâle getireceğim. Okulun içinde, herkesin gözünün önünde seni saçından sürükleyeceğim" gibi tehditlerde bulunduğu öğrenildi. Ancak bu olaydan sonra barıştıkları iddia edildi.

DİĞER KİŞİLERLE BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

Katil zanlısı Hakan K. ile öldürülen Melisa Kölekçi arasındaki ilişki bağı çözülürken Hakan K. veya Melisa Kölekçi’nin, araç içinde öldürülen Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz ile ne tür bir bağlantısı olduğuna dair ise çalışmalar sürüyor.

FİRARİ KATİL ARANIYOR

Olaydan sonra kaçan Hakan K.’nin, üç kişiyi öldürdüğü cinayetleri neden işlediği henüz bilinmiyor. Katil zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışmalar sürdürülüyor.

ÖNCE MELİSA’YI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Olay, 10 Kasım gecesi saat 22.43 sıralarında Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşanmıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, araç içinde Emre Güçlü ile Emrah Yılmaz’ın silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü gördü. Olayın ardından yaklaşık 20 metre ilerideki otelin güvenlik kameraları incelemeye alındı.