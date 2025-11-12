İstanbul'da, kan donduran olay 10 Kasım gecesi saat 22.43 sıralarında Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi’nde yaşandı.

Öldürülen Emrah Yılmaz.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre “Elamanımız çalışıyor; o aradı. Araç gelmiş silah sesi duyulmuş. Kamerada biri görünüyor; yatmış hareket etmiyor" ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, E5 Londra Asfaltı üzerinde 39 plakalı kırmızı renkli bir araçta, iki kişiyi silahla vurulmuş halde buldu.

Şoför koltuğundaki kişinin 31 yaşındaki Emre Güçlü olduğu, başının arka kısmından vurulduğu ve kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yan koltukta bulunan 33 yaşındaki Emrah Yılmaz isimli kişininse ense kısmından vurularak olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı.

Olayın ardından yaklaşık 20 metre ilerideki otelin güvenlik kameraları inceleye alındı. Otel çalışanları, 311 numaralı odada da bir kadının ölü bulunduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Burada 27 yaşındaki Melisa Kölekçi isimli kadının başının sağ kısmından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerinde iki adet 9 mm boş kovan bulundu.

KAMERADEKİ AYRINTILAR

Genişletilen soruşturmada incelenen güvenlik kamera görüntüleri cinayetin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Yapılan çalışmada failin 32 yaşındaki Hakan K.’nin olduğu tespit edildi. Elde edilen görüntülere göre Hakan K.’nin 9 Kasım’da, otelde 311 numaralı odaya giriş yaptığı, 10 Kasım’da ise Melisa Kölekçi’nin de aynı odaya geldiği belirlendi.

ARKA KAPIYI AÇIP ATEŞ EDİYOR

Genç kadını kafasından vurarak öldüren zanlı Hakan K., incelenen görüntülere göre saat 22.23’te otelden çıkarak dışarda çalışır vaziyette bekleyen kırmızı araca doğru yürüyor. Aracın sağ arka kapısını açan Hakan K., araçta oturan Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz’a ateş etti, ardından Mimaroba yönüne yaya olarak kaçtığı da görüntülere yansıdı.

ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRİP ARAÇLA KAÇTI

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin olaydan sonra Ekinoba Mahallesi’nde bulunan evine gittiğini ve burada kıyafetlerini değiştirip bir araçla ayrıldığını belirledi.

ÇOK SAYIDA ASAYİŞ MÜESSİR SUÇU

Araçla kaçarak izini kaybettiren şüpheli Hakan K.’nin çok sayıda asayişe müessir suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanması için soruşturma derinleştirildi.