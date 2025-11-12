Habertürk
Habertürk
        Okulda kâbus! 6 öğrenciye cinsel istismar! İstenen ceza belli oldu

        Okulda kâbus! 6 öğrenciye cinsel istismar... İstenen ceza belli oldu!

        Kocaeli'de, özel bir okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 45 yaşındaki M.A. hakkında mütalaa verildi. Sanık için 204 yıla kadar hapis talep edildi. Mahkeme heyeti, savunma için ek süre verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 14:09 Güncelleme: 12.11.2025 - 15:04
        Okulda kâbus! 6 öğrenciye cinsel istismar... İstenen ceza belli oldu!
        Sesli Dinle
        Kocaeli'de, bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni M.A. (45), 8 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        MAĞDUR AİLELER EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

        AA'da yer alan habere göre Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık M.A. (45) ve aileler ile taraf avukatları hazır bulundu. Söz verilen mağdur aileleri, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, M.A'nın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Sanık M.A, öğrencilerine "beklenildiği ve gerektiği gibi davrandığını" iddia etti, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

        204 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, 2 çocuğa karşı "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan 45 yıla, 4 çocuk yönünden "çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı" suçundan 60 yıldan 157 yıl 5 aya, 1 çocuğa karşı da "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti, konuya ilişkin idari soruşturmanın mevcut örneğinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden istenmesine ve dosyaya eklenmesine karar verdi. Sanık avukatlarına esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için ek süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
