Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.670,31 %0,89
        DOLAR 42,2427 %0,06
        EURO 48,9249 %-0,03
        GRAM ALTIN 5.612,93 %0,12
        FAİZ 40,04 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 70,39 %1,18
        BITCOIN 104.936,00 %2,27
        GBP/TRY 55,4296 %-0,25
        EUR/USD 1,1574 %-0,07
        BRENT 64,77 %-0,60
        ÇEYREK ALTIN 9.177,13 %0,12
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Asgari ücrette geri sayım başladı: Gözler komisyonun yapısında - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Asgari ücrette geri sayım başladı: Gözler komisyonun yapısında

        Asgari ücret maratonunun başlamasına sayılı günler kala, tespit komisyonunun yapısına dair temaslar artıyor. Hükümet, işçi ve işveren sendikalarını dinliyor. TİSK, yapılan son görüşmelerde dünya örneklerini sunarken TÜRK-İŞ ise bir öneri getirmedi. Asgari ücret maratonu başlamadan önce komisyona dair çalışmanın tamamlanması planlanıyor. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 12.11.2025 - 12:26 Güncelleme: 12.11.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asgari ücrette geri sayım başladı: Gözler komisyonun yapısında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Asgari ücrette zam pazarlığı için geri sayım başladı. Tespit Komisyonu’nun yapısının değişmesi gündemde. Gözler, yapılan temaslarda olacak. Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim'de komisyonunun yapısını ele aldı. Ancak somut bir adım atılmadı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Tespit Komisyonu’nun yapısı değişmezse görüşmelere katılmama kararı almıştı.

        TÜRK-İŞ ÖNERİ SUNMADI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK temsilcileri ile bir araya geldi. Tespit Komisyonun yapısı ele alındı. TÜRK-İŞ, görüşmede komisyonun yapısına dair herhangi bir öneri sunmadı.

        REKLAM

        TİSK DÜNYA ÖRNEKLERİNİ ANLATTI

        Edinilen bilgiye göre şimdiye kadar hükümetle yapılan temaslarda TİSK, Asgari ücreti tespit eden yapılara yönelik dünya örneklerine dair sunum yaptı. Avrupa ülkelerindeki yapılar üzerinde duruldu.

        KOMİSYONUN YAPISI NASIL OLACAK?

        15 üyeden oluşan komisyonda işçi ve işçi tarafını temsil eden sendika sayısının artmasının süreci uzatacağı görüşü hakim. Hükümet, birkaç alternatifi tartışıyor. TÜRK-İŞ toplantılara katılmadığı takdirde işveren ve hükümeti temsil eden 10 üyeyle toplantı yapılabiliyor. İşçiyi temsil eden sendika TÜRK-İŞ'in olmadığı bir komisyonda hükümet, Asgari ücrete karar vermek istemiyor. Bu nedenle asgari ücret görüşmeleri başlamadan önce komisyonun yapısına yönelik değişikliğin tamamlanması planlanıyor. Asgari ücret maratonunun aralık ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehit için taziye mesajları!
        20 şehit için taziye mesajları!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        ABD uçak gemisi Karayipler'de
        ABD uçak gemisi Karayipler'de
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Kardeşini öldürdü yengesini yaraladı! Tam 22 yıl sonra...
        Kardeşini öldürdü yengesini yaraladı! Tam 22 yıl sonra...
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı!
        Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı!
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında