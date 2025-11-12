Asgari ücrette geri sayım başladı: Gözler komisyonun yapısında

Asgari ücrette zam pazarlığı için geri sayım başladı. Tespit Komisyonu’nun yapısının değişmesi gündemde. Gözler, yapılan temaslarda olacak. Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim'de komisyonunun yapısını ele aldı. Ancak somut bir adım atılmadı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Tespit Komisyonu’nun yapısı değişmezse görüşmelere katılmama kararı almıştı.

TÜRK-İŞ ÖNERİ SUNMADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK temsilcileri ile bir araya geldi. Tespit Komisyonun yapısı ele alındı. TÜRK-İŞ, görüşmede komisyonun yapısına dair herhangi bir öneri sunmadı.

REKLAM

TİSK DÜNYA ÖRNEKLERİNİ ANLATTI

Edinilen bilgiye göre şimdiye kadar hükümetle yapılan temaslarda TİSK, Asgari ücreti tespit eden yapılara yönelik dünya örneklerine dair sunum yaptı. Avrupa ülkelerindeki yapılar üzerinde duruldu.

KOMİSYONUN YAPISI NASIL OLACAK?

15 üyeden oluşan komisyonda işçi ve işçi tarafını temsil eden sendika sayısının artmasının süreci uzatacağı görüşü hakim. Hükümet, birkaç alternatifi tartışıyor. TÜRK-İŞ toplantılara katılmadığı takdirde işveren ve hükümeti temsil eden 10 üyeyle toplantı yapılabiliyor. İşçiyi temsil eden sendika TÜRK-İŞ'in olmadığı bir komisyonda hükümet, Asgari ücrete karar vermek istemiyor. Bu nedenle asgari ücret görüşmeleri başlamadan önce komisyonun yapısına yönelik değişikliğin tamamlanması planlanıyor. Asgari ücret maratonunun aralık ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor.