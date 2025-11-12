Habertürk
        Kahramanmaraş haberleri: Kardeşini öldürdü! Tam 22 yıl sonra | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kardeşini öldürdü yengesini yaraladı! Tam 22 yıl sonra...

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 22 yıl önce kardeşi Garip B.'yi öldürüp yengesini yaralayan C.B., jandarma ekiplerince sahte kimlikle annesinin evine geldiği sırada yakalandı. C.B, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 11:43 Güncelleme: 12.11.2025 - 11:44
        Kardeşini öldürdü yengesini yaraladı! Tam 22 yıl sonra...
        Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2003'te Emirli Mahallesi'nde kardeşi Garip B.'yi silahla öldürüp, yengesi D.K'yı yaraladıktan sonra kaçan C.B.'nin (63) yakalanması için çalışma başlattı.

        22 YIL SAHTE KİMLİK KULLANDI

        AA'daki habere göre İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışma sonucu C.B.'nin, 22 yıldır 61 yaşındaki Ş.Ö'nün kimlik bilgilerini kullandığını belirledi.

        ANNESİNİN EVİNDE YAKALANDI

        Annesinin evine geldiği sırada jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan C.B., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
