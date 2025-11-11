Ülkelerden taziye mesajları

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için taziye mesajı gönderdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, kazadan duyduğu üzüntüyü paylaştı.

"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kazada bulunanların ailelerine ve tüm Türk kardeşlerimize içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullanan Şerif, bu zor zamanda düşüncelerinin ve dualarının kazazedelerle olduğunu kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada da "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, yaptığı açıklamada, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi:

Büyükelçi Thomas Barrack: Bugün meydana gelen Türk Silahlı Kuvvetleri uçağının trajik kazasından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, müttefikimiz… https://t.co/zC2BrA7xpB

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya paylaşımı ile taziyede bulunurken, yaşanan kazadan ötürü üzüntülerini dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün öğleden sonra yaptığı bir açıklamayla, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı etiketleyerek paylaştığı mesajında Tajani, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye giderken Gürcistan topraklarında düşen bir Türk C130 askeri kargo uçağının kaza haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk halkı, yetkililer, silahlı kuvvetler ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışmamı belirtiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tokayev, mesajında, Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten taziyelerini iletti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olan C-130 tipi kargo uçağının Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan’da düştüğü haberini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Japonya yaşanan bu elim olayda Türkiye ile dayanışma içindedir. Japonya Büyükelçisi TAMURA Masami pic.twitter.com/IqtE0togfs

"Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olan C-130 tipi kargo uçağının Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan’da düştüğü haberini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Japonya yaşanan bu elim olayda Türkiye ile dayanışma içindedir."

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, "Türk askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında trajik bir şekilde düştüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Bu trajediden etkilenen herkese içten taziyelerimizi iletiyoruz." sözlerine yer verdi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da aynı platformdaki paylaşımında, "Gürcistan'da düşen Türk askeri kargo uçağı nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerimi iletiyorum. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden askerlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Estonya, Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Estonya, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk askeri kargo uçağının ardından Türkiye'ye en içten taziyelerini iletiyor." sözlerine yer verdi.

Bakanlığın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı bildirilmişti.

ÜRDÜN: BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLİYORUZ

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Ürdün'ün bu acı olay karşısında kardeş Türkiye hükümeti ve halkıyla tam bir duruş ve dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE'DEN TAZİYE

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "(Hayatını kaybeden askerlerin) hizmetlerini onurlandırıyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hatta İttifak genelindeki tüm üniformalı askerlerimizin bizi her gün güvende tutmak için yaptıkları her şey için derinden minnettarız." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve müttefik Türkiye'ye taziye dileklerini iletti.

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Dragone'den destek mesajı

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone de X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının düşmesinin ardından İttifakın Türkiye'nin yanında olduğu mesajını paylaştı.