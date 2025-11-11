Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer aldı

        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer aldı

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, dünyaca ünlü Snow Magazine Dergisi'nin her yıl düzenli olarak yayımladığı 'Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri' listesinde 25 merkez arasında yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 14:50 Güncelleme: 11.11.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Snow Magazine Dergisi’nin her yıl düzenli olarak yayımladığı ‘Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri’ listesi açıklandı. Derginin bu yılki değerlendirmesinde, Türkiye’yi temsilen yalnızca Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer aldı.

        2

        Fransa, İsviçre, İtalya, ABD ve Japonya gibi kayak turizminin lider ülkelerinden birçok merkezin yer aldığı listede, Türkiye’den yalnızca Erciyes kendine yer buldu. Snow Magazine editörleri, 100’den fazla kayak merkezini; pist kalitesi, şehir olanakları, ulaşım kolaylığı, fiyat dengesi ve modern tesisler gibi kriterler üzerinden değerlendirerek listeyi oluşturdu.

        3

        "ERCİYES, DÜNYANIN EN SEÇKİN KAYAK DESTİNASYONLARINDAN BİRİ HALİNE GELMİŞTİR"

        Erciyes’in bu önemli başarıya tesadüfen ulaşmadığını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, “Erciyes, artık sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en seçkin kayak destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Bu başarı, Kayseri’nin vizyonunu, yatırım gücünü ve turizmdeki iddiasını tüm dünyaya göstermektedir.

        4

        Yıllardır planlı, sürdürülebilir ve uluslararası standartlarda bir vizyonla geliştirilen Erciyes projesi, bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Erciyes Master Planı ile hedeflediği noktaya tam anlamıyla ulaşmıştır. Dünya çapında kabul gören bu listede Türkiye’den tek kayak merkezi olarak yer almak hem Kayseri hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır” dedi.

        5

        Dergi dünyanın en iyi kayak merkezlerini şu şekilde sıraladı:

        6

        Alpe d’Huez, Fransa
        Amirsoy, Özbekistan
        Chamonix Mont Blanc, Fransa
        Cortina d’Ampezzo, İtalya
        Crans-Montana, İsviçre

        Fotoğraf: Chamonix Mont Blanc

        7

        Erciyes, Türkiye
        Hakuba, Japonya
        Jackson Hole, Wyoming, ABD
        Kicking Horse, Britanya Kolombiyası, Kanada
        Laax, İsviçre

        Fotoğraf: Jackson Hole

        8

        La Grave, Fransa
        La Plagne, Fransa
        Livigno, İtalya
        Madonna di Campiglio, İtalya
        Morzine-Avoriaz, Fransa

        Fotoğraf: Livigno

        9

        Obergurgl-Hochgurgl, Avusturya
        Powder Mountain, Utah, ABD
        Red Mountain, Britanya Kolombiyası, Kanada
        Saas-Fee, İsviçre
        Silverton, Colorado, ABD

        Fotoğraf: Saas-Fee

        10

        St. Anton, Avusturya
        Telluride, ABD
        Val di Fassa, İtalya
        Verbier, İsviçre
        Zermatt, İsviçre

        Fotoğraf: Zermatt

        #dünyanın en iyi 25 kayak merkezi
        #ERCİYES
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişiyi öldürdü!
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişiyi öldürdü!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi