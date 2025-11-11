Bursa'da olay, 27 Ekim 2024’te saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi.

Kızı Z.Ç. ve oğlu A.E.Ç. ile birlikte evine giden Yasemin Uludağ Çetin (52), kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in (60) silahlı saldırısına uğradı.

DHA'daki habere göre Atilla Çetin, eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde başından tabanca ile vurdu. 2 çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin yere yığılırken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Atilla Çetin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Atilla Çetin hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çiftin çocuklarının da ifadesine yer verildi. Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen çiftin kızı Z.Ç., "Babam 1.5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşim ile kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti" dedi.

"BABAM BİZE ŞİDDET UYGULUYORDU"

Çiftin oğlu A.E.Ç. ise "Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise şikayet ettik. Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü" diye konuştu.

"AMACIM KORKUTMAKTI" SAVUNMASI

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini 2 kişi ile aldattığını iddia eden ve amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, "Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabanca ile ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil; sadece korkutmaktı" dedi.

GÖRÜNTÜLÜ KAYIT ALINDI

Atilla Çetin’in yargılanmasına Bursa 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Tutuklu sanık, müşteki avukatlarının talebi üzerine, tarafların ifadelerinin görüntülü olarak kayda alındığı duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki avukatlarından Gülender Adıgüzel Özcan, sanığın olaydan önce defalarca evin önüne geldiğinin güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildiğini belirtip, cinayeti planladığını iddia ederek, “Önceki 15 günde de birçok akşam sanığın evin önüne geldiğini ve 3-4 defa tur attığı görülüyor” dedi.