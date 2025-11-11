Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
Diyarbakır'da feci bir kaza meydana geldi. Kentin Kulp ilçesinde bir köprü yapımında iskele çöktü. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren köprüde iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Kulp-Muş kara yolunda, ilçenin Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden köprüde beton dökülmesi sırasında iskele çöktü.
Kazada, 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı. Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.