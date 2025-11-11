Habertürk
        Van'da nesli koruma altındaki beyaz gelincik görüntülendi

        Van'da nesli koruma altındaki beyaz gelincik görüntülendi

        Van'da, yazın kahverengi, kışın da beyaz renge bürünen ve genellikle gece avlandığı için zor görülen gelincik doğada gezinirken görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 11:35 Güncelleme: 11.11.2025 - 11:35
        Van'da nesli koruma altındaki beyaz gelincik görüntülendi
        Yaz aylarında kahverengi olan tüylerinin kışın beyaza dönüşmesiyle bambaşka bir güzelliğe sahip olan gelincikler, doğada nadir rastlanan ve nesli koruma altında bulunan hayvanlar arasında yer alıyor.

        Görme, duyma ve koku alma duyuları keskin olan, kemirgen popülasyonunu kontrol altına alarak tarıma ve doğal yaşama zarar vermelerini engelleyen gelincikler, bu özellikleriyle ekosistem ve biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıyor.

        Tehlikeleri çabuk hissedebilen, doğadaki dengenin korunmasına katkı sunan özellikleriyle öne çıkan gelincik, Bahçesaray ilçesinde görüntülendi.

        Taşlar arasında bir süre gezinen ve adeta kameraya poz veren gelincik, daha sonra gözden kayboldu.

        "EKOSİSTEME ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNUR"

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, gelinciklerin neslinin, bölgedeki doğal yaşam alanlarının ve yaban hayatı koşullarının bozulmasından dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

        Gelinciğin, bazı yörelerde "sansar" ya da "kar faresi" olarak adlandırıldığını belirten Aslan, kümes hayvanlarına verdiği zarar nedeniyle çeşitli tuzaklarla öldürülen gelinciklerin gündüzleri yuvalarında saklandığını, geceleri ise avlanmaya çıktığını anlattı.

        Aslan, gelinciklerin korunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Gelincik, en küçük etçil memeli türlerinden olup tehlikeyi çok çabuk hissedebilen ve görüntülenmesi çok zor olan bir hayvan türüdür. Mevsime göre metabolizmasını zayıflatıp bulundukları bölgede yaşarlar, göç etmezler, kış uykusuna yatmazlar. Bu zarif avcılar, ekosisteme önemli katkılarda bulunur, kemirgen popülasyonlarını kontrol altına alarak tarıma ve doğal yaşama zarar vermelerini engeller. Bu sayede, doğadaki denge korunur. Bu özellikleriyle gelincikler hem ekosistem hem de biyolojik çeşitlilik açısından büyük öneme sahiptir. Baykuşlar da geceleri avlandıkları için gelincikleri hiçbir zaman rahat bırakmazlar. Genelde yazın tüyleri kahverengi, kışın da beyaz tonlara bürünebilir. Daha çok kayalık, dağlık ve ormanlık bölgelerde rastlanır. Ülkemizin her bölgesinde yaşayabilen bir canlıdır."

        Aslan, gelinciklerin neslinin devam etmesi için vatandaşların daha duyarlı olması gerektiği vurguladı.

