MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı parlak gelecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Hiç kuşkusuz hiç tereddütsüz diyebilirim ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyetidir. Atatürk hürriyet meşalesidir, emaneti ziyan edilmeyecektir. 10 Kasım'da Kocaeli Valiliği'nin ve Müftülüğü'nün il genelindeki camilerde mevlidi şerif okutmasında valimizi tebrik ediyorum. Şeytanlaşmış odaklar dilini Atatürk'ten uzak tutsun. Atatürk olmasaydı kulaklarımız ezan yerine ne duyardı. Atatürk saldırıya uğradıkça milli gönüllerde çağlayacaktır.

"CUMHUR İTTİFAKI PARLAK GELECEKTİR"

Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz neyi diliyorsa dileğimiz aynıdır. MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderidir. Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir. Hakkımızda tek söz ve karar sahibi Türk milletidir. Husumet saçanlar bizim yanımızdan dahi geçemez.

Gücümüz millet güvencemiz sonuna kadar devlettir. Devamlı faal haldeyiz her zaman sahadayız. Kuyumcu titizliğiyle planladığımız siyasi çalışmalarımızı sırasıyla hayata geçiriyoruz. Sürekli bir adım önde olmanın gayreti içinde olacağız.