İbrahim Hacıosmanoğlu: Hak edenin kazandığı sistemi tesis etmek için kararlıyız

"YAPTIĞIMIZ İŞ BİRLİĞİYLE TÜRK FUTBOLUNA YENİ HAKEMLER KAZANDIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

Yapılan anlaşmayla Türk futboluna yeni hakemler kazandırmayı amaçladıklarını belirten Hacıosmanoğlu, “Yeditepe Üniversitesi ile yaptığımız iş birliğiyle Türk futboluna yeni hakemler kazandırmayı amaçlıyoruz Merkez Hakem Kurulu’nun bilimsel tespit ve önerileri doğrultusunda geliştirilen proje kapsamında hakem adayları özel eğitimden geçirilecek. Somut hedeflere dayalı projede son teknolojik imkanlar kullanılarak, performans analizleri yapılacak. Yeditepe Üniversitesi’nin akademik altyapısıyla, aday hakemler yoğun teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak. Ortak seminer ve projelerle eğitimleri desteklenecek. Fiziksel ve psikolojik gelişimleri yakından takip edilecek. Dayanıklılık, odaklanma ve karar verme becerileri güçlendirilecek. Hakemliğe gönül vermiş adayların, kişiye özel eğitimlerle daha hızlı ve donanımlı şekilde camiaya katılmaları sağlanacak. Mevcut hakemlerimizin başarısını artırmak için de bilişsel ve mental seviyelerini yükseltmeye yönelik kademeli eğitim programı uygulanacak. Buradan kıymetli basın mensuplarımız aracılığıyla Türk futbolunun değerli paydaşlarına da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Daha adil ve daha temiz bir futbol için omuz omuza dayanışma içinde çalışarak el ele verelim. Ancak bu şekilde Türk futbolunu özlenen yarınlara taşıyabiliriz. Sözlerime son verirken 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87'nci yılında bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Bu iş birliğinin Türk futbolu için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.