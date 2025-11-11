Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA FLAŞ GELİŞME: Kastamonu'dan korkutan haber! Kayıp çocuğun montu bulundu! | Son dakika haberleri

        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce kaybolan anne ve oğlundan peş peşe acı haber geldi. Olayda Huriye Helvacı'nın cansız bedeni de, oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedeninin 200 metre üstünde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 12:43 Güncelleme: 11.11.2025 - 15:47
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce 5 yaşındaki oğluyla evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadının cesedi de bulundu.

        AA'da yer alan habere göre ilçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.

        Anne Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda 2 ile 4 Kasım tarihleri arasında telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı belirlendi.

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzmanı, sinyal frekansının geldiği yönü tespit ederek aramaların bu bölgede yoğunlaşmasını sağladı.

        Jandarma ve AFAD ekiplerince Köseali köyü ormanlık arazisinde dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset, dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi.

        Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı. Ekiplerce şelale tabanında ulaşılan cesette yapılan ilk incelemeye göre, kayıp çocuğun baş üstü düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

        İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

        Başsavcılık, çocuğun cesedinin bölgeden çıkarılmasının ardından yapılan inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini bildirdi.

        Devam eden çalışmalar sonucunda anne Huriye Helvacı'nın cesedi de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre yukarısında, şelalenin üst tarafında bulundu.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 2 Kasım'dan itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı ve Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için yürütülen çalışmalarda saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

        Köseali köyünde yaşayan Hakkı Şahin AA muhabirine, dronla yapılan incelemede ceset tespit edilmesinin ardından bölgeyi iyi bildiği için ekipleri o bölgeye götürdüğünü söyledi.

        Şelalenin çok yüksek olduğunu anlatan Şahin, "Kaygan bir yer. Suyun kenarında kalmış çocuk. Sırt üstü vaziyetteydi. Bölge kayalık bir yer, insan zor gider oraya." ifadesini kullandı.

