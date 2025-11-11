Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Bugün burada sadece bir tören için değil geleceğimize nefes olmak için bir aradayız. Toprağı fidanlarla buluşturma gayreti ile ağaç dikme alanlarına akın eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin hepimizin hayatını doğrudan etkilediği bir süreçte tabiatın korunmasına daha fazla önem vermemiz gerekiyor.

"YENİ BİR SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ"

Ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil nefes olarak görüyoruz. Son 23 yılda 7 buçuk milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı hale geldi.

Orman yangınlarının riski her geçen yıl artıyor. Yangınlara karşı canla başla mücadele ediyoruz. Şimdi yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tarım ve Orman Bakanım 1 yıl boyunca hedefi 550 milyon tohum ve fidan olarak açıklamıştı. İnanıyorum ki bu rakam 600 milyona çıkacaktır. 1 günde fidan dikme rekorunu da bugün inşallah sizlerle birlikte kıracağız. Her karış vatan toprağını yeşille, hayatla, umutla buluşturacağız. Etkinliğe katılacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum."